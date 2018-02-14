В лесах Башкирии обнаружили обглоданное дикими животными тело
Сегодня, 11:49ПроисшествияКонстантин Климов
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Личность погибшего установить пока не удалось из-за серьёзных повреждений.
В Башкирии обнаружено тело мужчины, обглоданное дикими зверями. Труп был обнаружен в Иглинском районе недалеко от села Урман. Как сообщает источник, погибший пролежал в лесу не менее месяца, на вид ему 20-25 лет.
- Установить личность погибшего пока не удалось, потому что за это время труп сильно пострадал от диких животных, - рассказал источник.
Также пока неизвестно, погиб ли мужчина после нападения животного, или причина смерти другая.
В следственном комитете информацию об обнаружении тела подтвердили, сообщив, что сейчас эксперты пытаются установить причины смерти, после чего будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.
Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан".
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