В лесах Башкирии обнаружили обглоданное дикими животными тело

Личность погибшего установить пока не удалось из-за серьёзных повреждений.

В Башкирии обнаружено тело мужчины, обглоданное дикими зверями. Труп был обнаружен в Иглинском районе недалеко от села Урман. Как сообщает источник, погибший пролежал в лесу не менее месяца, на вид ему 20-25 лет.

- Установить личность погибшего пока не удалось, потому что за это время труп сильно пострадал от диких животных, - рассказал источник.

Также пока неизвестно, погиб ли мужчина после нападения животного, или причина смерти другая.

В следственном комитете информацию об обнаружении тела подтвердили, сообщив, что сейчас эксперты пытаются установить причины смерти, после чего будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.