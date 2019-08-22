Дорога в облака: в Башкирии не налажена система трудоустройства детей-инвалидов

— В этом году как никогда раньше усилился поток звонков от родителей, чьих детей не берут в 10 класс. Что я могу им сказать — что я договорюсь с директором? Или по-честному, что это всего лишь отсрочка на два года — и потом встанет та же проблема: куда дальше? Но фраза одной мамы въелась мне в мозг: «Мне даже эти два года помогут». То есть родители, пока дети учатся, могут работать и зарабатывать на жизнь. По статистике, 588 детей закончили 9 класс и только 251 продолжили обучение. То есть больше половины застопорились и у их родителей этих двух лет отсрочки уже нет. А продолжившие обучение, возможно, провалятся в следующем году или через два года, потому что всего 10 процентов могут быть трудоустроены, и то при определенной поддержке на рынке труда.