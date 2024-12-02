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Дети-инвалиды

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2024
Бесплатное такси появилось в Уфе
2 декабря, 10:32
Уфимка бьется за пенсию усыновленного инвалида
10 октября, 07:25
2023
Маму ребенка-инвалида в Башкирии сняли с очереди на жилье после помощи Бастрыкина
3 июля 2023, 11:07
В Башкирии ребенку-инвалиду не выдали положенное по закону жилье
В Туймазинском районе ребенка-инвалида сняли с учета, согласно которому он должен был получить жилье. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК РБ.
30 мая 2023, 14:55
2021
В Уфе впервые незрячие дети при помощи взрослых будут проходить квест
9 ноября 2021, 13:32
«С 5 утра стояли в очереди». В Башкирии семьи с детьми-инвалидами заявили об унижении
29 января 2021, 07:17
2020
«Надо жить!» Как сложились судьбы жителей Башкирии, лишившихся способности ходить
Сегодня, 3 декабря, во всем мире отмечается Международный день инвалидов.
3 декабря 2020, 05:27
В Уфе новая тактильная площадка собрала особенных детей на квест и мастер-классы
30 августа 2020, 05:57
Глава Башкирии показал, как работает экзоскелет, купленный для больных детей
18 июля 2020, 12:16
«Мрази рогатые»: писатель Минаев прошелся по скандальной работнице приюта из Уфы
21 мая 2020, 08:10
2019
Итоги недели в Башкирии: заживем получше — будем праздновать
Все самое интересное и только для вас: мы собрали наиболее важные события, сформировавшие медийную картину в Башкирии в течение последней рабочей недели уходящего года.
28 декабря 2019, 07:44
В Уфе малыш-инвалид остаётся на праздники без жизненно важных средств к существованию
По словам матери ребенка, Минздрав республики не нашел возможности предоставить расходные материалы к инсулиновой помпе.
22 декабря 2019, 07:11
Глава минтруда Башкирии назвала число инвалидов из республики
9 декабря 2019, 06:55
Приоритетная посадка: аэропорт «Уфа» показал пример обслуживания особенных пассажиров
28 ноября 2019, 07:34
Родители мальчика-инвалида из Башкирии, получившего велосипед, признались, что в шоке
19 ноября 2019, 16:30
Из-за чиновников Башкирии девочка с деформированным лицом не уехала в Израиль
31 октября 2019, 07:33
В Башкирии объяснили рост инвалидности среди школьников совершенствованием медицины
В минздраве в то же время отчитываются об увеличении количества здоровых детей.
18 октября 2019, 06:21
«Мы люди»: В Уфе сняли на видео исповедь мамы девочки-инвалида
Альфия Гайфуллина поделилась своими переживаниями, накопившимися за 17 лет жизни рядом с больной дочкой.
9 апреля 2019, 06:14
2018
В Башкирии врачи попросили все-таки дать инвалидность девочке-«лилипуту»
21 мая 2018, 10:19
В Уфе комиссия лишила инвалидности малышку с серьезной травмой позвоночника
19 марта 2018, 07:53

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