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Трудоустройство

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Учительница работала за спасибо в Башкирии
21 ноября, 07:15
Уфимцы работают на еду и ипотеку
18 ноября, 17:36
Коммунальный ад, скандальный мост и СВО: итоги совещания правительства
28 октября, 17:36
Как получать по ₽120 000 жителям Башкирии
17 октября, 11:12
Слишком стары для этой должности: как в Башкирии расцветает дискриминация по возрасту
14 октября, 04:22
Уфимцы себя не ценят
10 октября, 08:27
Ленивые сотрудники и ноль мотивации: удаленка в Башкирии не по нраву работодателям
9 октября, 08:21
Житель Башкирии почти 10 лет обворовывал Россию
3 октября, 12:23
Где работать пенсионеру в Башкирии
1 октября, 15:31
Кому в Башкирии платят больше ₽300000
10 сентября, 05:41
Уфимцам раздают по ₽60 000
24 августа, 06:28
В Башкирии 5396 детей участников СВО посещают детские сады бесплатно
29 июля, 13:59
Работа для подростков в Уфе, или как получать ₽5000 в день
Mkset решил проанализировать, какие условия и какую зарплату предлагают в Уфе для соискателей без опыта либо с минимальным его количеством. Подробности в материале.
24 июня, 07:17
Центр занятости Уфы: как встать на учет в 2024 году и размер пособия по безработице
19 июня, 12:02
В Госдуме отвергли законопроект депутатов Курултая Башкирии
8 мая, 08:09
2023
Топ-5 районов Уфы с самым высоким уровнем трудоустройства
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан проанализировало уровень занятости населения в Уфе.
26 ноября 2023, 06:04
В Уфе со скандального перевозчика взыскали 1,8 млн рублей
Речь идет о компании ООО «Помощь», на которую в 2023 году работники жаловались Радию Хабирову.
19 октября 2023, 11:15
Стали известны отрасли в Башкирии, где наблюдается наибольший дефицит кадров
Данные статистики публикует «Ъ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу hh.ru
9 октября 2023, 12:04
Названы города Башкирии с самой напряженной ситуацией на рынке труда
Анализ ситуации проводило Министерство семьи, труда и соцзащиты Башкортостана.
4 октября 2023, 09:30
Названы районы Уфы, где проще всего найти работу
Министерство семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии провело анализ уровня трудоустройства в районах города.
3 октября 2023, 03:29

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