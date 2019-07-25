Дорогая школа: собрать ребенка к 1 сентября в Башкирии уже не по карману?

Кроме того, в чек должен войти спортивный костюм (2049 руб.), футболка (386 руб.), кроссовки (1660 руб.) и рюкзак (2178 руб.). Итого на форму потребуется хотя бы 13 тыс. руб. И это при условии, что с этой одеждой (почти в единственном экземпляре, а значит по-хорошему надо бы большую часть списка умножить на два, если не на три) ничего не произойдет за учебный год. И это еще здесь опущена парадная форма, состав которой хоть и варьируется, но в том или ином виде должна быть, даже если это просто белая рубашка/блузка.