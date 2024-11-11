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Прожиточный минимум

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2024
Заплатил за ипотеку — и голодовка: как выживают семьи с кредитами на жилье в Башкирии
11 ноября, 09:46
Единое пособие на детей: как получить и какие условия
12 сентября, 17:48
«Чоповцы» рисковали собой за еду в Башкирии
11 сентября, 18:17
Уфимцам раздают по ₽60 000
24 августа, 06:28
Прожиточный минимум в Башкирии обновили
5 августа, 12:35
Купить квартиру в Уфе можно за пять лет
28 июня, 06:13
Жителям Башкирии выдадут по 13 340 рублей
21 мая, 14:54
В Башкирии более 400 тысяч человек получают ниже прожиточного минимума
22 февраля, 14:05
2023
Стало известно на сколько в Башкирии увеличат прожиточный минимум в 2024 году
25 декабря 2023, 09:01
Стало известно, насколько повысится прожиточный минимум в Башкирии
В Башкирии предложили увеличить прожиточный минимум на 7,3%. Об этом сообщили на сайте министерства семьи, труда и социальной защиты.
18 августа 2023, 13:12
2022
Повышение прожиточного минимума с 1 января 2023 года в Уфе
14 ноября 2022, 06:58
2021
Власти Башкирии собираются изменить величину прожиточного минимума
25 июля 2021, 13:25
Почти полмиллиона жителей Башкирии имеют доход ниже прожиточного минимума
22 апреля 2021, 09:09
В Башкирии планируют изменить расчет прожиточного минимума
20 апреля 2021, 08:47
Первые выводы после эксперимента: прожиточный минимум в России нужно увеличить вдвое
16 апреля 2021, 10:00
В России зафиксировали снижение уровня бедности
15 апреля 2021, 05:12
Мечта о суши и нехватка лекарств: эксперимент «Прожиточный минимум» близится к концу
11 апреля 2021, 14:13
Кулинарные эксперименты и комплекс неполноценности: выживаем на прожиточном минимуме
Журналисты Mkset пытаются прожить месяц на 10 641 рубль, эта сумма является официально утвержденным прожиточным минимумом. Как прошла третья неделя эксперимента.
3 апреля 2021, 13:29
Выжить любой ценой: размышления о прожиточном минимуме пробудили инстинкт домоводства
На второй неделе социальной акции «Прожиточный минимум» её участники начали испытывать ломку без шопинга и сажать рассаду на подоконнике.
28 марта 2021, 06:26
Прожиточный минимум: домашние животные не готовы мириться с условиями эксперимента
17 марта 2021, 16:08

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