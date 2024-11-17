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Детсад

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2024
Школы закрыли на карантин в Башкирии
17 ноября, 03:58
Подростки разнесли детсад в Башкирии
7 июля, 17:31
Заведующая детским садом в Башкирии три года обирала своих подчиненных
11 апреля, 05:16
На строительство нового детского сада в Уфе выделят до 281,2 млн рублей
Подрядчика строительство выберут 16 апреля, сообщается на портале госзакупок.
20 марта, 09:50
2023
В Башкирии с 2024 года вырастет родительская плата за детский сад
Соответствующий приказ подписал министр образования и науки Башкирии Ильдар Мавлетбердин.
15 декабря 2023, 13:53
Детсад в Ишимбае возместит ущерб за ожоги ребенка
Ребенок получил ожог левой голени по причине ненадлежащего исполнения должностных обязанностей персоналом учреждения.
7 ноября 2023, 12:07
Сотрудники Роспотребнадзора Башкирии нашли алкоголь в пищеблоке детсада
Сотрудники МВД проведут расследование
11 октября 2023, 06:08
Воспитателя из Башкирии отстранили от работы из-за ее странного обращения с детьми
8 сентября 2023, 08:33
Обзор лучших детских садов в разных районах Уфы
29 августа 2023, 08:21
2022
Детские сады Башкирии победили в конкурсе на предоставление федеральных грантов
6 мая 2022, 14:54
2021
В Белокатайском районе Башкирии открыли новый детский сад
10 апреля 2021, 13:30
В Башкирии за 2020 год построили 25 детских садов
6 января 2021, 06:53
2020
Под Уфой прокуратура проверила частный детсад и возбудила уголовное дело
8 июля 2020, 08:31
Работу детских садов под угрозой появления коронавируса в Башкирии объяснили просто
24 марта 2020, 04:06
В Уфе подрядчик приостановил строительство детсада из-за задержек с оплатой
Данный вопрос внезапно выяснился на утренней оперативке в столичной мэрии.
18 февраля 2020, 04:30
2019
В Иглинском районе Уфы рассмотрели жалобы на бездействие правоохранительных органов
Жители района пожаловались главному федеральному инспектору на нехватку мест в детских садах
25 августа 2019, 07:41
В Башкирии по демографии «ударят» 45-ю детскими садиками
14 августа 2019, 09:05
В Башкирии 12 детских садов не могут работать из-за ветхого состояния зданий
2 июля 2019, 06:20
Мамы в Башкирии - о питании в детсаде: «За что мы платим? За помои?»
В башкирском городе Агидель мамы сняли на видео отказ от еды своих детей в детсадике.
8 мая 2019, 12:21
«Целуй землю!»: В Краснодаре завдетсадом заставила ребенка встать на колени
3 мая 2019, 11:17

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