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В Башкирию вернулся второй бывший премьер-министр - Азамат Илимбетов

11 апреля 2019, 14:09
Фото: ФКУ Упрдор "Приуралье"
Он назначен исполняющим обязанности начальника ФКУ «Управление автодорог Приуралье».

Приказ о его назначении подписан 8 апреля. На сайте ведомства появилась фотография его представления коллективу.

ФКУ «Управление автодорог Приуралье» обеспечивает содержание, ремонт и эксплуатацию участков федеральных трасс М5, М7, Р-240, проходящих по территории Башкирии, Оренбургской и Челябинской областям, Татарстану. Является заказчиком и распределяет контракты на содержание и ремонт этих трасс.

Азамат Илимбетов был премьер-министром Башкирии в 2011-2012 году. Ему 46 лет. Он работал гендиректором ЗАО «Бурибаевский ГОК», главой администрации Хайбуллинского района, заместителем начальника управления развития горнорудных предприятий ООО «УГМК-Холдинг».

Азамат Илимбетов – это уже второй бывший премьер-министр республики, который вернулся в Башкирию на этой неделе. В понедельник, 8 апреля, правительству также был представлен Раиль Сарбаев в качестве гендиректора АО «Корпорация развития Республики Башкортостан». Раиль Сарбаев руководил кабинетом министров в 2008-2010 годы.

Раиль Сарбаев также имеет отношение к Зауралью и к холдингу УГМК. В 2000-2005 годах он была главой администрации Сибая, а после отставки с поста премьер-министра Башкирии стал председателем совета директоров компании «Ростерминал», входящей в УГМК-холдинг.

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