В Башкирию вернулся второй бывший премьер-министр - Азамат Илимбетов

Азамат Илимбетов – это уже второй бывший премьер-министр республики, который вернулся в Башкирию на этой неделе. В понедельник, 8 апреля, правительству также был представлен Раиль Сарбаев в качестве гендиректора АО «Корпорация развития Республики Башкортостан». Раиль Сарбаев руководил кабинетом министров в 2008-2010 годы.