В Уфе детский парк заплатит 250 тысяч рублей за сломанную руку девочки

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
По данным интернет-издания, в развлекательном объекте после инцидента с травмированием девочки были проведены проверки, в ходе которых экспертиза выявила нарушения. Верховный суд республики обязал выплатить четверть миллиона рублей родителям пострадавшего ребенка.
Напомним, инцидент в парке случился в минувшем году. Юная посетительница столкнулась в батутном центре с другим ребенком, после чего упала на пол, в результате у девочки обнаружили перелом руки.