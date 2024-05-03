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В Уфе детский парк заплатит 250 тысяч рублей за сломанную руку девочки

В Уфе детский парк заплатит 250 тысяч рублей за сломанную руку девочки

3 мая 2024, 16:50
Детский батутный парк в Уфе оштрафовали на 250 тысяч рублей, утверждает телеграм-канал «Честный репортаж».

По данным интернет-издания, в развлекательном объекте после инцидента с травмированием девочки были проведены проверки, в ходе которых экспертиза выявила нарушения. Верховный суд республики обязал выплатить четверть миллиона рублей родителям пострадавшего ребенка.

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Напомним, инцидент в парке случился в минувшем году. Юная посетительница столкнулась в батутном центре с другим ребенком, после чего упала на пол, в результате у девочки обнаружили перелом руки.

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