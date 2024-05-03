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Published Сегодня, 16:41

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Двое уфимцев чуть не сгорели заживо из-за сигареты

Двое уфимцев чуть не сгорели заживо из-за сигареты

3 мая 2024, 16:41
Фото: МЧС
Пожар из-за брошенного окурка случился в уфимской квартире. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент случился в многоквартирном доме по улице Правды. На четвертом этаже здания в одной из квартир загорелась кровать. Спасателей на место вызвали соседи, почуявшие запах гари.

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Огнеборцы вывели из задымленной квартиры 51-летнего мужчину и 75-летнюю пенсионерку. В короткий срок спасатели оперативно потушили пламя.

«Пожар потушен за 6 минут, распространения огня не допущено. Дознавателем МЧС России установлено, что пожар произошел из-за неосторожности при курении пострадавшим», — сообщили в МЧС.
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