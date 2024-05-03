Двое уфимцев чуть не сгорели заживо из-за сигареты

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Инцидент случился в многоквартирном доме по улице Правды. На четвертом этаже здания в одной из квартир загорелась кровать. Спасателей на место вызвали соседи, почуявшие запах гари.
Огнеборцы вывели из задымленной квартиры 51-летнего мужчину и 75-летнюю пенсионерку. В короткий срок спасатели оперативно потушили пламя.
«Пожар потушен за 6 минут, распространения огня не допущено. Дознавателем МЧС России установлено, что пожар произошел из-за неосторожности при курении пострадавшим», — сообщили в МЧС.