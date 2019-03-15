Экс премьер-министр Башкирии Илимбетов возглавит ФКУ «Приуралье»

Бывший премьер-министр правительства Башкирии, 47-летний Азамат Илимбетов в ближайшее время может возглавить ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Приуралье", сообщает осведомленный источник Медиакорсети, знакомый с ситуацией. Сейчас подразделение Федерального дорожного агентства возглавляет Рамиль Сенжапов.

ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» является подведомственным учреждением Федерального дорожного агентства. В оперативном управлении ФКУ находится 1777,02 км автомобильных дорог федерального значения на территории Башкортостана и Оренбургской области.

На республику приходятся 787,235 километра федеральных автодорог и 1820 единиц искусственных сооружений.

Справка. Азамат Илимбетов родился 26 сентября 1972 года.

Трудовую деятельность начал в 1994 году главным маркшейдером Бурибаевского рудоуправления, затем работал начальником земельно-кадастрового бюро Хайбуллинского райкомзема, начальником ПТО АО «Бурибаевское рудоуправление».

С 1998 по 2002 год работал начальником земельно-кадастрового бюро в составе комитета по земельным ресурсам и землеустройству, главным маркшейдером, и. о. начальника ПТО, и. о. начальника Октябрьского подземного рудника, заместителем генерального директора по производству АО «Бурибаевское рудоуправление», главным инженером ОАО «Хайбуллинская горная компания».

В 2002-2003 гг — главный специалист отдела промышленности, внешних связей, торговли и координации отраслей экономики аппарата Кабинета Министров Башкирии.

С 2003 по 2004 гг — заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Башкортостан.

2004-2005 гг — генеральный директор ЗАО «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат».

С 2006 по 2008 годы — глава администрации Хайбуллинского района Башкирии.

С 2008 по 2011 гг — заместитель начальника управления развития горнорудных предприятий ООО «УГМК-Холдинг», заместитель генерального директора ОАО «НИИТЭХИМ».