Как в Уфе власти с гнилой трубой и фекалиями за 5 лет не справились

Сегодня в Уфе врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с сотрудниками своей администрации, работающими с обращениями граждан в соцсетях, сообщили в пресс-службе главы региона.
- Коллеги провели большую работу, сделав систему «Инцидент менеджмент» действенным инструментом взаимодействия власти и остальной части общества, – сказал в ходе встречи председатель совета директоров АО «Башинформ», куратор внедрения программы «Инцидент» в республике Ростислав Мурзагулов.
Руководит рабочей группой по обращениям граждан Елена Прочаковская, она рассказала, что за первый квартал этого года на имя Радия Хабирова пришло более 22 тысяч обращений, в том числе больше 15 тысяч – через социальные сети.
Она отметила эффективность решения вопросов жителей с помощью системы «Инцидент». Медиакорсеть решила на одном из примеров показать, что порой эта система все-таки дает сбои. Если сама проблема не решалась годами, требует значительных денег и настоящей, не показушной работы.
За примерами далеко ходить не пришлось. Достаточно было открыть страницу Елены Прочаковской и посмотреть комментарии, чтобы почти сразу найти такую проблему.
- Уважаемая Елена, - обратился к ней 28 марта в комментарии под этим постом Вконтакте старший по дому 10/2 на улице Гагарина Ирек Бакиров. - Больше недели в воде подвал. Дана заявка 20 марта номер 545020 в УЖХ «Сипайловский» по воде и запаху в подъезде. И к мастеру ЖЭУ Артуру подходил, одни обещания, и ничего больше. Сегодня все так же всё в воде, и запах стоит от сырости и мусора в подъезде….Короче, никто нас много лет не слышит, одни обещания от всех, и в 3,4 подъездах запах сырости уже около 2 недель стоит. Поможете?
Елена Прочаковская обещала помочь. Прошло три дня. И вот новое обращение от старшего по дому (1 апреля):
- Елена, запаха стало меньше в подъездах, но полностью не ушел, хоть мы и проветривали. В субботу 30 марта (после обращения к Вам, предполагаю) сам главный инженер УЖХ пришел в наш дом (до этого не приходил уже несколько месяцев), и был вызван водоканал, прочищали колодец. Не знаю, что творится в подвалах, так как меня теперь туда не допускают. Но думаю, что все равно всё в воде. И транзитная труба так же брошена... Ну хоть что-то. Конечно, это неправильно, что по каждой заявке к Вам обращаться. Но УЖХ само не работает.
Тут в разговор вступил представитель районной администрации. Сотрудник по работе с обращениями граждан администрации Октябрьского района Уфы Роберт Зайнетдинов сообщает 1 апреля:
- Ирек, здравствуйте! В подвале дома №10/2 по улице Юрия Гагарина вода появилась из-за засора канализации. 28 марта работники «Уфаводоканала» уже начали работы по устранению засора, но работы не были закончены из-за технических проблем, сейчас воду откачали, по мере необходимости работы будут продолжены. Также сообщаем, что работники «Уфаводоканала» выезжают по заявкам в порядке очереди (если это не аварийная ситуация), а сотрудники УЖХ «Сипайловский» заявку отправили сразу же после вашего обращения.
Но на этом история этого инцидента не закончилась.
7 апреля Ирек Бакиров вновь пишет:
- 20 марта была дана вторая заявка, 28 марта УЖХ начали работу, сегодня 7 апреля, подвалы 3,4 подъездов в воде. Запахи оттуда идут ужасные. Запахи в подъездах тоже ужасные! Жильцы только смеются надо мной и этой системой, уже сил нет давать заявки! Ответьте пожалуйста, когда у нас в подвале не будет потопов и фекалий! Какой толк от Вашего вежливого ответа, если наши подвалы уже около месяца в фекалиях!
И даже видео для убедительности прикладывает.
Мы созвонились с Иреком Бакировым, чтобы выяснить подробности этой дурно пахнущей истории.
- Сегодня открыли подвал, воду откачали, если раньше было по колено, сейчас там только лужи, - рассказал Медиакорсети Ирек Бакиров. – Запахи сильные, конечно, есть. Там фекалии.
Как выяснилось, история с затоплением подвалов дома водой и затором канализации с последующими выбросами фекалий тянется не один год.
- Как стал старшим по дому в 2014 году, с тех пор и воюю, - рассказал уфимец. – Можно многосерийный фильм снять.
По его словам, все в курсе этой ситуации: и администрация Октябрьского района Уфы, и УЖХ Уфы, и УЖХ «Сипайловский», и ЖЭУ №83. Проблема в том, что под этим и другими домами проходит транзитная труба холодного водоснабжения, от которой идут отводы. Эта труба прогнила, ее постоянно прорывает, отсюда и вода в подвале. Но эта труба бесхозная.
- Эта труба длиной 175 метров, она вся гнилая, ржавая, в заплатках, - говорит Ирек Бакиров. – Все согласны, что её надо менять. Но она бесхозная, у меня даже ответ есть такой от госжилинспекции.
Правда, вроде бы недавно эту трубу постановлением городской администрации передали во временное пользование «Уфаводоканалу». Но от этого уфимцам легче дышать не стало.
- «Уфаводоканал» делать трубу не собирается, - сокрушается старший по дому. – У меня есть ответ от них, что смогут что-то сделать, если будет муниципальная программа. У администрации города теперь есть повод заявить, что появился ответственный в этой ситуации. Но нам-то от этого не легче. Делать трубу никто не будет.
Самое интересное, что этим летом в доме планируют провести капремонт. Но только вместо кардинального решения проблем с затоплением подвалов и фекалиями…решили обновить фасад дома.
- Канализацию часто прорывает из-за того, что колодцы затапливает, - пытается объяснить суть проблемы Ирек Бакиров.
- А как можно кардинально проблему решить?
- Надо заменить транзитную трубу, - говорит старший по дому. - И я разработал план мероприятий, у нас даже есть решение собрания жильцов дома. Этим летом у нас делают капремонт. Мы включили в него замену этой трубы, а нам УЖХ Уфы в лице начальника Мирхайдарова делает только ремонт фасада, а ремонт инженерных коммуникаций не делает.
То есть получается, жители годами сдавали деньги на капремонт, а распорядиться ими для решения этой дурно пахнущей проблемы не могут.
- Мы предложили не только трубу заменить, но и вентили, сделать продухи, вентиляторы в подвале, поставить там стационарные насосы откачки. А то у нас один насос на несколько домов, вечно его кидают и вечно он ломается в ЖЭУ, - Ирек Бакиров объясняет, как надо тратить деньги, собранные на капремонт.
По прогнозу Бакирова, вода в подвале снова появится в течение месяца.
Вместо выводов
Система «Инцидент», в которой отрабатываются обращения граждан в соцсетях – это дело, конечно, хорошее. Это как зеркало, куда надо смотреть почаще.
Но ведь одним только лицезрением вот такую коммунальную проблему не решить. Нужны деньги? Они вроде бы есть – граждане собирали на капремонт дома. Оказывается, в нынешней системе потратить их на пластиковые окна можно, а на ремонт канализации и замену трубы – нельзя.
Нужна воля? Вроде бы и она тоже есть – администрация Уфы нашла для бесхозной трубы временного владельца («Уфаводоканал»). Да только там говорят про какую-то муниципальную программу.
А может надо просто поменять отношение к проблеме? По-хозяйски посчитать – сколько денег собрано на капремонт жителями этого дома, сколько надо, чтобы 175 метров трубы заменить и другие работы провести, чтобы в доме, не пахло, как в туалете. И дальше сделать всё по-людски, а не кормить людей обещаниями и отписками, как это у нас любят делать.
Медиакорсеть следит за развитием событий.