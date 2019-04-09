Как в Уфе власти с гнилой трубой и фекалиями за 5 лет не справились

- Елена, запаха стало меньше в подъездах, но полностью не ушел, хоть мы и проветривали. В субботу 30 марта (после обращения к Вам, предполагаю) сам главный инженер УЖХ пришел в наш дом (до этого не приходил уже несколько месяцев), и был вызван водоканал, прочищали колодец. Не знаю, что творится в подвалах, так как меня теперь туда не допускают. Но думаю, что все равно всё в воде. И транзитная труба так же брошена... Ну хоть что-то. Конечно, это неправильно, что по каждой заявке к Вам обращаться. Но УЖХ само не работает.