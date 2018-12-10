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Другая планета. "Салават Юлаев" снова проиграл ЦСКА

10 декабря 2018, 04:47
Фото: ХК "ЦСКА"
Медиакорсеть анализирует второе в сезоне поражение уфимцев от московских "армейцев".

Говорят, победителей не судят. Судят, только улик мало. Можно сколько угодно говорить, что ЦСКА забивает мало эстетских голов, однако, их болельщики рады и не расстраиваются с октября. У "Салавата" же не нашлось никаких шайб. При этом ведь "юлаевцев" не обвинить в расхлябанности или халтуре. Во всех четырех матчах текущего выезда "бело-зеленые" реально стараются и бьются, однако, соперник тоже не уступает, а при равенстве усердия и физических усилий на первый план выходит тактика и стратегия.

С этим компонентом у Уфы полная неразбериха, а у ЦСКА - работающий с 2014 года механизм, который два раза за три года выводил их финал Кубка Гагарина и позволяющий раскатывать всех в регулярном чемпионате.

"Армейцы" вовсе не играют в какой-то глупый и прямолинейный вертикальный хоккей, так поставить игру у бортов и отбор очень непросто. Когда "Салават" - не без труда и не всегда с первой попытки - добирался до зоны атаки, игроки Игоря Никитина так или иначе пытались сместить "юлаевцев" ближе к периметру. Там, у бортов, в углах, за воротами, их сила. Ожесточенный отбор приводил к тому, что уфимцы многократно наносили совершенно пустые и бесполезные визиты в чужую зону, не нанося ни броска.

Фото: ЦСКА

При этом не сказать, чтобы "бело-зеленые" стремились выдумать нечто вычурное. Вовсе нет, "Салават" активно использовал набросы и пытался перевести шайбу: давайте вспомним попытку из первого периода. Станислав Гареев бросил, Кадейкин подставил клюшку, и шайба угодила Илье Сорокину в щиток. Так же команда Николая Цулыгина продолжала искать свое счастье перед воротами, на пятаке. Ярчайший образец примерно между 30 и 35 минутами встречи: Артем Сергеев наносит кистевой бросок при сближении по правому борту, Дмитрий Кугрышев добивает, Теему Хартикайнен пытается успеть добить снова.

Уфимцы пытались не попадать в капкан ЦСКА и по возможности избегать борьбы, используя передачи. Но для этого необходимо было владеть шайбой и не терять ее, а в плане перехватов и подбора превзойти хозяев не вышло. Хороший пример из концовки первого периода: Кирилл Капризов бросил в створ после перехвата паса Владимира Жаркова в своей зоне.

После выигранных вбрасываний в своей зоне игроки башкирского клуба пытались сразу же выкинуть шайбу, хотя иногда был простор и для более конструктивного перехода в нейтральную зону через пасы. Возможно, просто не хотели рисковать.

Фото: ЦСКА

Важно не только закрыть зону. Если уфимский клуб и вывел шайбу из нее, то можно вернуться очень быстро, если все пять игроков очень быстро пересекут синюю линию, кто-то выполнит перехват и пятерка, не докатываясь до центра, снова устремится обратно. Это требует хорошего понимания одноклубников и видения площадки. Не просто так ЦСКА выиграл подряд 18 раз.

Даже без учета неудачных выбросов из своей зоны (коих было три на пять вбрасываний в первом периоде) с единоборствами на точке у гостей не заладилось. Хотя поначалу-то "Салават" играл лучше.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
ВБР СЮ 4 5 6 9 9 11 11 15 17 19 19 19
ВБР ЦСКА 2 2 4 6 9 12 13 15 18 24 26 29
%ВВБР СЮ 66,67% 71,43% 60,00% 60,00% 50,00% 47,83% 45,83% 50,00% 48,57% 44,19% 42,22% 39,58%
ВБР СЮ за отрезок 4 1 1 3 0 2 0 4 2 2 0 0
ВБР ЦСКА за отрезок 2 0 2 2 3 3 1 2 3 6 2 3
% ВВБР СЮ за отрезок 66,67% 100,00% 33,33% 60,00% 0,00% 40,00% 0,00% 66,67% 40,00% 25,00% 0,00% 0,00%

График доступен в Твиттере автора.

Общий расклад тоже пессимистичный: "Салават" преуспел по данному компоненту лишь в дебютной двадцатиминутке и только в зоне атаки 8-7. Вновь антигерой Петр Хохряков - лишь один успех из 17.

СЮ ЦСКА %СЮ
Зона атаки 8 7 53,33%
Средняя зона 4 10 28,57%
Зона защиты 7 12 36,84%
5 на 5 16 24 40,00%
В целом 19 29 39,58%

Гистограмма доступна в Твиттере автора.

Уфимцы проиграли 6 из 7 вбрасываний в своей зоне в третьем периоде. После второго из них Константин Окулов забросил вторую шайбу ЦСКА.

Первый и третий гол - классика жанра. Наброс или бросок, отскок от вратаря и добивание. Грамотная игра на пятачке, к такому и должны стремиться "юлаевцы" и к такому их должны готовить тренеры. Виталий Ячменев, будучи игроком, много "таскал рояль" в НХЛ, он должен лучше других понимать, как мешать сопернику хозяйничать перед твоими воротами. В своем же собственном большинстве спецбригады "Салавата" мало бросали. В первых двух попытках по броску в створ, в третьем - три.

По общей бросковой активности "юлаевцы" по итогу игры ненамного отстали от "красно-синих". Однако, детализация открывает иную картину. Легко видеть, что хозяева бросали с примерно одинаковой частотой, "Салават" же чаще был малозаметен, иногда (концовки второго и третьего периодов, середина третьего) огрызаясь.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
БВ СЮ 1 2 3 6 7 10 10 16 19 21 27 27
БВ ЦСКА 3 7 10 11 14 20 21 22 24 27 29 31
Разница БВ -2 -5 -7 -5 -7 -10 -11 -6 -5 -6 -2 -4
БВ СЮ за отрезок 1 1 1 3 1 3 0 6 3 2 6 0
БВ ЦСКА за отрезок 3 4 3 1 3 6 1 1 2 3 2 2
Разница БВ за отрезок -2 -3 -2 2 -2 -3 -1 5 1 -1 4 -2
Голы СЮ за отрезок
Голы ЦСКА за отрезок 1 1 1
%БВ СЮ за отрезок
%БВ ЦСКА за отрезок 16,67% 33,33% 50,00%

График доступен в Твиттере автора.

Немало сказано о превосходстве "армейцев". Это справедливо, ЦСКА абсолютно по делу на первом месте в КХЛ, команда реально фаворит и никто не удивится, если они опять будут в финале (и опять проиграют). "Салават" мало в чем можно упрекнуть. О построении своего собственного нового стиля думать надо было раньше. Что-то получается, например, расположение игроков на площадке и элементы прессинга не давали ЦСКА совсем уж разгуляться, это уже достижение, тем более во время четвертого выездного матча в рамках серии игр через день в четырех странах. Игроки четвертого звена действительно здорово играют в меньшинстве. Оба вратаря, что Юха Метсола, что Андрей Кареев, который и был заявлен на матч, играют на высоком уровне.

Фото: ЦСКА

Однако, на сегодняшний день ЦСКА и "Салават" - это команды разных лиг. Corsi - единственный индекс, по которому гости сумели немного обойти "красно-синих", и лишь по причине большого числа бросков мимо створа.

СЮ ЦСКА Разница
Corsi 47 44 3
Corsi for, % 51,65% 48,35% 3,30%
Голы 5 на 5 0 2 -2
Броски в створ 5 на 5 19 26 -7
Точность 5 на 5, % 0,00% 7,69% -7,69%
PDO, % 92,31% 107,69% -15,38%
Броски в створ за минуту в атаке 2,935 2,981 -0,046
Блокшоты за минуту в защите 0,673 0,870 -0,196

Особенно обидно должно быть Линусу Умарку. Арбитры не заметили фола, когда ему ударили по ногам, потом его же удалили якобы за дисциплину, а затем такой неаккуратный вход в зону от Филипа Ларсена обернулся оффсайдом, и не состоялся первый за 25 матчей гол: Линус действительно забросил, но это решение было отменено. Тем не менее, даже такой гол поможет форварду в плане уверенности, что он способен завершать атаку. Его еще и не придется дополнительно мотивировать перед матчем с "Йокеритом". Три года назад швед заново раскрылся, играя за "шутов", а после перебрался из Хельсинки в Уфу за очень серьезную надбавку к контракту.

Это поражение должно обернуться пользой для команды и тренеров. Игра с ЦСКА - прекрасный маркер своих проблем и слабостей. После матча в столице Финляндии завтра вечером команда уйдет на перерыв в связи с Кубком Первого канала и сможет придумать кое-что новое. По этой же самой причине болельщики вправе ожидать от встречи с "Йокеритом" хорошего и самоотверженного хоккея. С "Нефтехимиком" перед Кубком Карьяла было подобное. Беречься некогда. Впрочем, сейчас "Салават" стал более старательным и быстрым. Несмотря на поражение в Москве, это может оказаться заделом на будущее.

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