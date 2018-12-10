Другая планета. "Салават Юлаев" снова проиграл ЦСКА

Особенно обидно должно быть Линусу Умарку. Арбитры не заметили фола, когда ему ударили по ногам, потом его же удалили якобы за дисциплину, а затем такой неаккуратный вход в зону от Филипа Ларсена обернулся оффсайдом, и не состоялся первый за 25 матчей гол: Линус действительно забросил, но это решение было отменено. Тем не менее, даже такой гол поможет форварду в плане уверенности, что он способен завершать атаку. Его еще и не придется дополнительно мотивировать перед матчем с "Йокеритом". Три года назад швед заново раскрылся, играя за "шутов", а после перебрался из Хельсинки в Уфу за очень серьезную надбавку к контракту.