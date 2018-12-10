Другая планета. "Салават Юлаев" снова проиграл ЦСКА

Говорят, победителей не судят. Судят, только улик мало. Можно сколько угодно говорить, что ЦСКА забивает мало эстетских голов, однако, их болельщики рады и не расстраиваются с октября. У "Салавата" же не нашлось никаких шайб. При этом ведь "юлаевцев" не обвинить в расхлябанности или халтуре. Во всех четырех матчах текущего выезда "бело-зеленые" реально стараются и бьются, однако, соперник тоже не уступает, а при равенстве усердия и физических усилий на первый план выходит тактика и стратегия.
С этим компонентом у Уфы полная неразбериха, а у ЦСКА - работающий с 2014 года механизм, который два раза за три года выводил их финал Кубка Гагарина и позволяющий раскатывать всех в регулярном чемпионате.
"Армейцы" вовсе не играют в какой-то глупый и прямолинейный вертикальный хоккей, так поставить игру у бортов и отбор очень непросто. Когда "Салават" - не без труда и не всегда с первой попытки - добирался до зоны атаки, игроки Игоря Никитина так или иначе пытались сместить "юлаевцев" ближе к периметру. Там, у бортов, в углах, за воротами, их сила. Ожесточенный отбор приводил к тому, что уфимцы многократно наносили совершенно пустые и бесполезные визиты в чужую зону, не нанося ни броска.
При этом не сказать, чтобы "бело-зеленые" стремились выдумать нечто вычурное. Вовсе нет, "Салават" активно использовал набросы и пытался перевести шайбу: давайте вспомним попытку из первого периода. Станислав Гареев бросил, Кадейкин подставил клюшку, и шайба угодила Илье Сорокину в щиток. Так же команда Николая Цулыгина продолжала искать свое счастье перед воротами, на пятаке. Ярчайший образец примерно между 30 и 35 минутами встречи: Артем Сергеев наносит кистевой бросок при сближении по правому борту, Дмитрий Кугрышев добивает, Теему Хартикайнен пытается успеть добить снова.
Уфимцы пытались не попадать в капкан ЦСКА и по возможности избегать борьбы, используя передачи. Но для этого необходимо было владеть шайбой и не терять ее, а в плане перехватов и подбора превзойти хозяев не вышло. Хороший пример из концовки первого периода: Кирилл Капризов бросил в створ после перехвата паса Владимира Жаркова в своей зоне.
После выигранных вбрасываний в своей зоне игроки башкирского клуба пытались сразу же выкинуть шайбу, хотя иногда был простор и для более конструктивного перехода в нейтральную зону через пасы. Возможно, просто не хотели рисковать.
Важно не только закрыть зону. Если уфимский клуб и вывел шайбу из нее, то можно вернуться очень быстро, если все пять игроков очень быстро пересекут синюю линию, кто-то выполнит перехват и пятерка, не докатываясь до центра, снова устремится обратно. Это требует хорошего понимания одноклубников и видения площадки. Не просто так ЦСКА выиграл подряд 18 раз.
Даже без учета неудачных выбросов из своей зоны (коих было три на пять вбрасываний в первом периоде) с единоборствами на точке у гостей не заладилось. Хотя поначалу-то "Салават" играл лучше.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|ВБР СЮ
|4
|5
|6
|9
|9
|11
|11
|15
|17
|19
|19
|19
|ВБР ЦСКА
|2
|2
|4
|6
|9
|12
|13
|15
|18
|24
|26
|29
|%ВВБР СЮ
|66,67%
|71,43%
|60,00%
|60,00%
|50,00%
|47,83%
|45,83%
|50,00%
|48,57%
|44,19%
|42,22%
|39,58%
|ВБР СЮ за отрезок
|4
|1
|1
|3
|0
|2
|0
|4
|2
|2
|0
|0
|ВБР ЦСКА за отрезок
|2
|0
|2
|2
|3
|3
|1
|2
|3
|6
|2
|3
|% ВВБР СЮ за отрезок
|66,67%
|100,00%
|33,33%
|60,00%
|0,00%
|40,00%
|0,00%
|66,67%
|40,00%
|25,00%
|0,00%
|0,00%
Общий расклад тоже пессимистичный: "Салават" преуспел по данному компоненту лишь в дебютной двадцатиминутке и только в зоне атаки 8-7. Вновь антигерой Петр Хохряков - лишь один успех из 17.
|СЮ
|ЦСКА
|%СЮ
|Зона атаки
|8
|7
|53,33%
|Средняя зона
|4
|10
|28,57%
|Зона защиты
|7
|12
|36,84%
|5 на 5
|16
|24
|40,00%
|В целом
|19
|29
|39,58%
Уфимцы проиграли 6 из 7 вбрасываний в своей зоне в третьем периоде. После второго из них Константин Окулов забросил вторую шайбу ЦСКА.
Первый и третий гол - классика жанра. Наброс или бросок, отскок от вратаря и добивание. Грамотная игра на пятачке, к такому и должны стремиться "юлаевцы" и к такому их должны готовить тренеры. Виталий Ячменев, будучи игроком, много "таскал рояль" в НХЛ, он должен лучше других понимать, как мешать сопернику хозяйничать перед твоими воротами. В своем же собственном большинстве спецбригады "Салавата" мало бросали. В первых двух попытках по броску в створ, в третьем - три.
По общей бросковой активности "юлаевцы" по итогу игры ненамного отстали от "красно-синих". Однако, детализация открывает иную картину. Легко видеть, что хозяева бросали с примерно одинаковой частотой, "Салават" же чаще был малозаметен, иногда (концовки второго и третьего периодов, середина третьего) огрызаясь.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|БВ СЮ
|1
|2
|3
|6
|7
|10
|10
|16
|19
|21
|27
|27
|БВ ЦСКА
|3
|7
|10
|11
|14
|20
|21
|22
|24
|27
|29
|31
|Разница БВ
|-2
|-5
|-7
|-5
|-7
|-10
|-11
|-6
|-5
|-6
|-2
|-4
|БВ СЮ за отрезок
|1
|1
|1
|3
|1
|3
|0
|6
|3
|2
|6
|0
|БВ ЦСКА за отрезок
|3
|4
|3
|1
|3
|6
|1
|1
|2
|3
|2
|2
|Разница БВ за отрезок
|-2
|-3
|-2
|2
|-2
|-3
|-1
|5
|1
|-1
|4
|-2
|Голы СЮ за отрезок
|Голы ЦСКА за отрезок
|1
|1
|1
|%БВ СЮ за отрезок
|%БВ ЦСКА за отрезок
|16,67%
|33,33%
|50,00%
Немало сказано о превосходстве "армейцев". Это справедливо, ЦСКА абсолютно по делу на первом месте в КХЛ, команда реально фаворит и никто не удивится, если они опять будут в финале (и опять проиграют). "Салават" мало в чем можно упрекнуть. О построении своего собственного нового стиля думать надо было раньше. Что-то получается, например, расположение игроков на площадке и элементы прессинга не давали ЦСКА совсем уж разгуляться, это уже достижение, тем более во время четвертого выездного матча в рамках серии игр через день в четырех странах. Игроки четвертого звена действительно здорово играют в меньшинстве. Оба вратаря, что Юха Метсола, что Андрей Кареев, который и был заявлен на матч, играют на высоком уровне.
Однако, на сегодняшний день ЦСКА и "Салават" - это команды разных лиг. Corsi - единственный индекс, по которому гости сумели немного обойти "красно-синих", и лишь по причине большого числа бросков мимо створа.
|СЮ
|ЦСКА
|Разница
|Corsi
|47
|44
|3
|Corsi for, %
|51,65%
|48,35%
|3,30%
|Голы 5 на 5
|0
|2
|-2
|Броски в створ 5 на 5
|19
|26
|-7
|Точность 5 на 5, %
|0,00%
|7,69%
|-7,69%
|PDO, %
|92,31%
|107,69%
|-15,38%
|Броски в створ за минуту в атаке
|2,935
|2,981
|-0,046
|Блокшоты за минуту в защите
|0,673
|0,870
|-0,196
Особенно обидно должно быть Линусу Умарку. Арбитры не заметили фола, когда ему ударили по ногам, потом его же удалили якобы за дисциплину, а затем такой неаккуратный вход в зону от Филипа Ларсена обернулся оффсайдом, и не состоялся первый за 25 матчей гол: Линус действительно забросил, но это решение было отменено. Тем не менее, даже такой гол поможет форварду в плане уверенности, что он способен завершать атаку. Его еще и не придется дополнительно мотивировать перед матчем с "Йокеритом". Три года назад швед заново раскрылся, играя за "шутов", а после перебрался из Хельсинки в Уфу за очень серьезную надбавку к контракту.
Это поражение должно обернуться пользой для команды и тренеров. Игра с ЦСКА - прекрасный маркер своих проблем и слабостей. После матча в столице Финляндии завтра вечером команда уйдет на перерыв в связи с Кубком Первого канала и сможет придумать кое-что новое. По этой же самой причине болельщики вправе ожидать от встречи с "Йокеритом" хорошего и самоотверженного хоккея. С "Нефтехимиком" перед Кубком Карьяла было подобное. Беречься некогда. Впрочем, сейчас "Салават" стал более старательным и быстрым. Несмотря на поражение в Москве, это может оказаться заделом на будущее.