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2024
Видео. Эдуард Латыпов победил в первой гонке сезона
22 ноября, 11:45
Матч ЦСКА и «Салавата Юлаева»: где смотреть трансляцию и прогнозы на победу
8 октября, 09:22
Кадровые перестановки в «Салавате Юлаеве» продолжаются
О том, кто усилит состав «Салавата Юлаева», сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
3 июня, 04:47
2019
Бывший защитник «Уфы» Дивеев получил серьезную травму в матче с «Локо»
22 апреля 2019, 04:50
"Уфа" спасла матч с ЦСКА на последних минутах игры
31 марта 2019, 15:43
Защитник «Уфы» Игорь Дивеев перешел в ЦСКА
22 февраля 2019, 13:13
ФК «Уфа» сыграет с тремя клубами на сборах в Испании
10 февраля 2019, 05:43
2018
Другая планета. "Салават Юлаев" снова проиграл ЦСКА
10 декабря 2018, 04:47
2017
«Уфа» - ЦСКА: как проходила игра 21 апреля
22 апреля 2017, 09:36

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