Мошенники обманули жителей Башкирии на ₽ 4 млн

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
15 заявлений о мошенничестве поступили в отделы полиции Башкирии за 9 мая, сообщает пресс-служба регионального МВД. Общая сумма ущерба потерпевших составляет порядка ₽ 4 млн. Доверчивые граждане пополняли счета аферистов как сравнительно незначительными, так и крупными суммами.
Так, в списке обмахнутых мошенниками жителей Башкирии оказались две пенсионерки. Одна из них попалась на уловку в мессенджере. Злоумышленники создали фейковый профиль бывшего руководителя пенсионерки, которая раньше работала в системе здравоохранения. Лже-начальник выманил у пенсионерки ₽ 1,3 млн. Женщина отдала мошенникам и личные сбережения в ₽400 000, и ₽900 000, взятых в кредит.
Вторую пенсионерку аферисты держали в обороте несколько месяцев.
— В течение нескольких месяцев пенсионерка из Уфы получала звонки от аферистов, которые сообщали о том, что якобы по вине ее сиделки произошло ДТП и нужны деньги на лечение пострадавшей стороны. Мошенники убедили женщину подготовить деньги в размере ₽100 000 и завернуть их в постельное белье. Однако никто за деньгами так и не приехал. Тогда спустя какое то время аферисты снова вышли на связь и рассказали ту же самую историю. К счастью, пенсионерка понимала, что ее обманывают, ведь за это время она уже встречалась со своей сиделкой и знала, что с ней все хорошо, — рассказали о провале мошенников в полиции.
Жителю Уфы позвонили якобы представители портала Госуслуг, лжесотрудники правоохранительных органов и банков. Все вместе они убедили мужчину в том, что на его имя хотят оформить крупный кредит, и заставили перевести на счета аферистов сбережения в ₽800 000.
По всем заявлениям возбуждены уголовные дела по мошенничеству. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.