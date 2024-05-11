Мошенники обманули жителей Башкирии на ₽ 4 млн

Так, в списке обмахнутых мошенниками жителей Башкирии оказались две пенсионерки. Одна из них попалась на уловку в мессенджере. Злоумышленники создали фейковый профиль бывшего руководителя пенсионерки, которая раньше работала в системе здравоохранения. Лже-начальник выманил у пенсионерки ₽ 1,3 млн. Женщина отдала мошенникам и личные сбережения в ₽400 000, и ₽900 000, взятых в кредит.