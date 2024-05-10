В МЧС Башкирии попрощались с коллегой, погибшим на СВО

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Прощание с героем СВО прошло в Верхних Кигах Кигинского района республики.
С 2003 года Адик Зиннуров трудился в МЧС России на должности начальника караула 82 пожарно-спасательной части. Как рассказывают коллеги погибшего, боец ушёл на фронт добровольцем, он был настоящим патриотом своей Родины, смелым и отважным человеком. Известно, что уроженец Башкортостана погиб при исполнении воинского долга.
Проводить земляка в последний путь пришли его коллеги, друзья и конечно же близкие военнослужащего.
«Он много лет посвятил работе в МЧС, а значит всегда был готов встать на защиту тех, что в этом нуждался. Поэтому его решению отправиться сражаться с врагом особо никто не удивился. Адик всего был гордым и справедливым. Жаль, что не вернулся живым, но мы им гордимся.»
«Мы запомним его добрым и отзывчивым, мужественным и надёжным товарищем. Бесконечно преданным России», — вспоминают друга товарищи.