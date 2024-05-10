В МЧС Башкирии попрощались с коллегой, погибшим на СВО

С 2003 года Адик Зиннуров трудился в МЧС России на должности начальника караула 82 пожарно-спасательной части. Как рассказывают коллеги погибшего, боец ушёл на фронт добровольцем, он был настоящим патриотом своей Родины, смелым и отважным человеком. Известно, что уроженец Башкортостана погиб при исполнении воинского долга.