Реконструкция улицы Рабкоров в Уфе: когда же закончится этот ад?

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
Сроки сдачи объекта в эксплуатацию неоднократно переносились, что создает серьезные неудобства для проживающих в этом районе. Дорожные работы не только затянулись на годы, но и привели к полному параличу транспортного и пешеходного движения на улице, созданию стихийных «козьих троп» и необходимости постоянных объездов.
История вопроса
Напомним, что срок реконструкции участка улицы Рабкоров в Уфе был продлен до 25 ноября 2024 года. Такое дополнительное соглашение об этом было заключено в конце прошлого года между управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы и «Башкиравтодором».
Так называемый «муниципальный контракт», изначально подписанный в июле 2021 года, предусматривал завершение работ на объекте до 25 ноября 2022 года. В декабре 2022 года заказчик и подрядчик сели за стол и переиграли стоимость работ, согласовав ее на уровне 592,2 млн руб., однако в сентябре прошлого года снова переиграли и снизили ее почти на сорок миллионов. Таким образом, по совокупности, сложению и вычитанию всех договоренностей, растянутых во времени и пространстве, цена контракта увеличилась на 82,5 млн руб.
Реконструируемый участок должен стать частью нового транспортного коридора, и пропускная способность улицы Рабкоров значительно увеличится. Дорога на участке от улицы Академика Ураксина до улицы Кувыкина расширится до четырех полос, переустройство затронет и сети связи, электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, также должны появиться ливневая канализация, тротуары, велодорожки, остановки общественного транспорта и установлено наружное освещение.
Считается, что по завершении строительства и реконструкции всех этих объектов улицы Менделеева, Софьи Перовской и Степана Кувыкина станут менее загруженными, что значительно улучшит транспортную доступность для жителей данного микрорайона.
Однако, сложившаяся ситуация с «Башкиравтодором», который является основным исполнителем работ, чрезвычайно усугубляет проблему. Строительная компания по ряду причин не соблюдает установленные сроки и договорные обязательства. В связи с этим руководство Кировского района города Уфы и городская администрация вынуждены оправдываться перед населением, обещая ускорить темпы строительства и контролировать выполнение всех условий договора.
Атаман без «золотого запаса»
«Башкиравтодор» — крупнейшая государственная дорожно-строительная компания республики, но в последнее время она стала объектом серьезной критики и обвинений. Напомним, что директор компании Ильдар Юланов находится под следствием по обвинению в мошенничестве при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Его арест произошел в ноябре 2023 года, после чего первый заместитель управделами главы региона Ильгиз Усманов был назначен исполняющим обязанности генерального директора компании. А в феврале текущего 2024 года было возбуждено дело о банкротстве компании. Инициатором выступило «Строительное управление №5», а затем к делу присоединились другие кредиторы.
И, как стало известно накануне, 3 мая Арбитражный суд Республики Башкортостан ввел процедуру наблюдения над «Башкиравтодором». Это действие нацелено на сохранение имущества должника и проведение анализа его финансового состояния с целью предоставить ему возможность избавиться от долгов и выяснить возможность восстановления своей платежеспособности. В этот период назначается временный управляющий для оценки реальных перспектив восстановления деловой активности должника и определения сроков этого процесса.Сейчас им стал им стал представитель Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».
Что стоит за этими сухими строками из официальных справок и директив? А вот что.
По закону, в течение 30 дней после ввода процедуры наблюдения кредиторы могут сформировать и направить свои требования должнику. Это позволит ускорить либо возврат средств, либо исполнение оставшихся договорных обязательств. В противном случае — если сроки будут упущены — арбитражный суд будет рассматривать эти претензии только много позже, когда будет запущена непосредственно процедура банкротства. То есть, в случае промедления и неповоротливости юристов администрации Уфы жители микрорайона «Юрюзань», да и все горожане рискуют остаться без улицы Рабкоров еще надолго.
Люди
Была робкая надежда, что сдача готового объекта состоится хотя бы к празднованию 450-летия города Уфы, однако, очевидно, что этого события не случится. Местные жители ждут законченной реконструкции уже не первый год, а надежды на скорое завершение работ все более угасают. Нужно взять ситуацию под контрольи, наконец, обеспечить населению комфортные условия для жизни и передвижения по городу.
Мы провели небольшой опрос среди жителей микрорайона «Юрюзань», поскольку именно их интересы прежде всего затрагивает затянувшееся строительство, попросив ответить на вопросы:
Откликнулось 69 человек, и вот что они ответили (орфография и пунктуация сохранены):
Все они надеются, что улица Рабкоров в Уфе станет образцовым примером качественной и своевременной реконструкции, а не печальным отзвуком неспособности органов власти и исполнителей претворить в жизнь долгосрочные планы и обещания. А для этого необходимо уделять гораздо больше внимания проблемам инфраструктуры города и контролировать ход строительства, чтобы избежать подобных недоразумений в будущем.
Эпилог
Протяженность реконструируемого участка улицы Рабкоров составляет 752 м. Если бы работы производились хотя бы на одном погонном метре в день, город давно получил бы столь желанный и ожидаемый, по все правилам сданный в эксплуатацию современный объект.
P. S. Редакция благодарит администрацию сообщества «Микрорайон Юрюзань в Уфе» за предоставленные материалы и помощь в подготовке статьи.