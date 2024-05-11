Реконструкция улицы Рабкоров в Уфе: когда же закончится этот ад?

Так называемый «муниципальный контракт», изначально подписанный в июле 2021 года, предусматривал завершение работ на объекте до 25 ноября 2022 года. В декабре 2022 года заказчик и подрядчик сели за стол и переиграли стоимость работ, согласовав ее на уровне 592,2 млн руб., однако в сентябре прошлого года снова переиграли и снизили ее почти на сорок миллионов. Таким образом, по совокупности, сложению и вычитанию всех договоренностей, растянутых во времени и пространстве, цена контракта увеличилась на 82,5 млн руб.