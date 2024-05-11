mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:46

Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Фото: Vk.com

Фото: Небо Башкирии стало багровым

11 мая 2024, 04:46
Фото: Vk.com

Фото: Небо Башкирии стало багровым

Пользователи соцсетей делятся снимками необычно красочного для мая неба. Многие сравнили картины на небосводе с северным сиянием.

Пользователи социальных сетей из Республики Башкортостан делятся своими фото неба, которое накануне в регионе окрасилось в необычно яркие и сочные цвета. Кто-то сравнивает сюжеты не небосклоне с северным сиянием, кто-то уверен, что причиной всему — магнитные бури.

Напомним, накануне Землю накрыла сильнейшая магнитная буря. Из-за серии мощных вспышек на Солнце уровень магнитной бури может подняться до самого высшего уровня.

Кроме того, ранее синоптики предупреждали о надвигающихся неблагоприятных погодных условиях в регионе. Местами в Башкирии прогнозировали снег, сильный ветер, заморозки и гололедицу.

Северное сияние — это уникальное оптическое природное явление, при котором в верхних слоях атмосферы планеты загораются разноцветные огни. Они варьируются от зелёного света до красного и фиолетового оттенков. Причиной северного сияния является столкновение атомов и молекул газа в магнитосфере планеты и солнечного ветра.

Читайте также:
Башкирию накрыл снегопад посреди маяПожилая уфимка едва не стала жертвой мусорного контейнераДве школы в Башкирии пострадали от ветра: ведется ремонт
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Башкортостан#Социальные сети#Снег#Новости Башкирии#Новости Уфы#Фото#Заморозки#Магнитные бури#Сильный ветер#Синоптики#Небо Башкирии#Гололедица#Республика Башкортостан#Багровое небо#Северное сияние
Подпишитесь
Реконструкция улицы Рабкоров в Уфе: когда же закончится этот ад?
Сегодня, 06:38
Машина загорелась: страшная авария в Башкирии
Вчера, 11:45
В МЧС Башкирии попрощались с коллегой, погибшим на СВО
Вчера, 11:24
Мошенники обманули жителей Башкирии на ₽ 4 млн
Сегодня, 04:09
В Башкирию стали чаще приезжать мигранты
Вчера, 09:19
"