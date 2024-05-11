Фото: Небо Башкирии стало багровым

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Пользователи социальных сетей из Республики Башкортостан делятся своими фото неба, которое накануне в регионе окрасилось в необычно яркие и сочные цвета. Кто-то сравнивает сюжеты не небосклоне с северным сиянием, кто-то уверен, что причиной всему — магнитные бури.
Напомним, накануне Землю накрыла сильнейшая магнитная буря. Из-за серии мощных вспышек на Солнце уровень магнитной бури может подняться до самого высшего уровня.
Кроме того, ранее синоптики предупреждали о надвигающихся неблагоприятных погодных условиях в регионе. Местами в Башкирии прогнозировали снег, сильный ветер, заморозки и гололедицу.
Северное сияние — это уникальное оптическое природное явление, при котором в верхних слоях атмосферы планеты загораются разноцветные огни. Они варьируются от зелёного света до красного и фиолетового оттенков. Причиной северного сияния является столкновение атомов и молекул газа в магнитосфере планеты и солнечного ветра.