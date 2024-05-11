Фото: Небо Башкирии стало багровым

Северное сияние — это уникальное оптическое природное явление, при котором в верхних слоях атмосферы планеты загораются разноцветные огни. Они варьируются от зелёного света до красного и фиолетового оттенков. Причиной северного сияния является столкновение атомов и молекул газа в магнитосфере планеты и солнечного ветра.