В Башкирию стали чаще приезжать мигранты

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Башстат приводит следующие данные, в начале зимы этого года в Башкирии был зарегистрирован приезд 4 081 иностранца. Как отмечают аналитики, это высокие показатели. При этом покинуть республику решились гораздо меньше человек — 1 724 мигранта навсегда выехали из региона.
Таким образом общее число прироста приезжих составило 2 357 человек. Если обратить внимание на статистику прошлого года, то там в январе и феврале в Башкирии напротив была зафиксирована миграционная убыль. 1391 иностранных гостей прибыли в республику и 1 394 покинули её. Разница в три человека, однако показатели практически равны.
Кстати, чаще всего в Башкортостан приезжают мигранты из республик Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан. Как отмечают специалисты минтруда, как правило иностранные гости направляются на заработки в такие города как Уфа, Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский и Стерлитамак, из районов предпочитают трудоустраиваться в Дюртюлинском, Иглинском, Краснокамском, Стерлитамакском, Туймазинском и Уфимском.
Отметим, что для мигрантов, прибывших в Башкирию из стран СНГ существует отдельная статистика. В первые два месяца 2024 года в регион перебралось 2 218 человек, приняли решения уехать — 1 228 граждан. А это почти плюс миллион мигрантов.