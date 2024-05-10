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Published Сегодня, 09:19

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Updated Сегодня, 09:51

В Башкирии увеличился поток иностранных мигрантов

В Башкирию стали чаще приезжать мигранты

10 мая 2024, 09:19
Фото: 1MI

В Башкирии увеличился поток иностранных мигрантов

За два месяца года в регион приехало более 4 тысяч человек.

Башстат приводит следующие данные, в начале зимы этого года в Башкирии был зарегистрирован приезд 4 081 иностранца. Как отмечают аналитики, это высокие показатели. При этом покинуть республику решились гораздо меньше человек — 1 724 мигранта навсегда выехали из региона.

Таким образом общее число прироста приезжих составило 2 357 человек. Если обратить внимание на статистику прошлого года, то там в январе и феврале в Башкирии напротив была зафиксирована миграционная убыль. 1391 иностранных гостей прибыли в республику и 1 394 покинули её. Разница в три человека, однако показатели практически равны.

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Кстати, чаще всего в Башкортостан приезжают мигранты из республик Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан. Как отмечают специалисты минтруда, как правило иностранные гости направляются на заработки в такие города как Уфа, Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский и Стерлитамак, из районов предпочитают трудоустраиваться в Дюртюлинском, Иглинском, Краснокамском, Стерлитамакском, Туймазинском и Уфимском.

Отметим, что для мигрантов, прибывших в Башкирию из стран СНГ существует отдельная статистика. В первые два месяца 2024 года в регион перебралось 2 218 человек, приняли решения уехать — 1 228 граждан. А это почти плюс миллион мигрантов.

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#Инна Горина#Общество#Уфа#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии
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