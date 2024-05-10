В Башкирию стали чаще приезжать мигранты

Таким образом общее число прироста приезжих составило 2 357 человек. Если обратить внимание на статистику прошлого года, то там в январе и феврале в Башкирии напротив была зафиксирована миграционная убыль. 1391 иностранных гостей прибыли в республику и 1 394 покинули её. Разница в три человека, однако показатели практически равны.