Машина загорелась: страшная авария в Башкирии

Очевидцы, ставшие свиделями страшного ДТП вызвали на место аварии спасателей и скорую помощь. Пожарным удалось потушить загоревшийся автомобиль, но, к сожалению, от транспортного средства практически ничего не осталось. На видео, которое появилось в соцсетях практически сразу после аварии, слышно, как кричит женщина, возможно в горящей машине остался её близкий человек. А какой-то мужчина пытается оттащить пострадавшую от взорвавшейся «Нексии».