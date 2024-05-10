mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Очередное жуткое ДТП с погибшим произошло в Башкирии

Машина загорелась: страшная авария в Башкирии

10 мая 2024, 11:45
Фото: 1MI

Очередное жуткое ДТП с погибшим произошло в Башкирии

На трассе Стерлитамак—Белорецк столкнулись автомобили «Фольксваген Амарок» и «Дэу Нексия».

Сегодня на Янурусовском повороте трассы между Стерлитамаком и Белорецком произошло столкновение двух автомобилей. От удара «Дэу Нексия» загорелась, а внедорожник улетел в кювет.

Видео: очевидцев

На данный момент времени известно, что в аварии есть один погибший — это водитель загоревшейся легковушки. Водитель «Фольцвагена» доставлен в больницу города Стерлитамака вместе с двумя другими пострадавшими. Это ребенок и взрослый. У всех троих, оставшихся в живых, травмы различной степени тяжести.

Очевидцы, ставшие свиделями страшного ДТП вызвали на место аварии спасателей и скорую помощь. Пожарным удалось потушить загоревшийся автомобиль, но, к сожалению, от транспортного средства практически ничего не осталось. На видео, которое появилось в соцсетях практически сразу после аварии, слышно, как кричит женщина, возможно в горящей машине остался её близкий человек. А какой-то мужчина пытается оттащить пострадавшую от взорвавшейся «Нексии».

— «Это жуткое зрелище, видеть как автомобиль горит, но не в силах уже помочь. Мы видели уже горящую машину, саму аварию не видели. Просто проезжали мимо вместе с семьей. Это очень страшно, каждый день аварии, кто-то погибает, люди, пожалуйста, не торопитесь, не садитесь за руль уставшими, будьте внимательны, жизнь не вернешь,» — написала одна из очевидце ДТП.

По информации, поступившей от правоохранительных органов известно, что на место аварии выехал исполняющий обязанности Ишимбайского межрайонного прокурора Руслан Хасанов, чтобы лично скоординировать работу спецслужб, расследующих причины ДТП. В настоящий момент дорожно-транспортное происшествие на трассе Стерлитамак-Белорецк находится на контроле надзорного ведомства, обстоятельства случившегося выясняются.

Читайте также:
Уснул за рулем: в Башкирии водитель иномарки устроил тройное ДТПВодитель был пьян: известны подробности массового ДТП в УфеСтрашная авария унесла жизни 4 взрослых и 1 ребенка
#Инна Горина#Общество#Происшествия#Видео#Уфа#ГИБДД#Башкортостан#ДТП#Россия#Новости Башкирии
Подпишитесь
Всё, что известно об атаке беспилотника на Башкирию
Сегодня, 08:21
Пожар в Иглино: семья с маленькими детьми оказалась в огненной ловушке
Сегодня, 05:03
В уфимском аэропорту вылетающие в Пхукет туристы устроили скандал
Сегодня, 04:29
В атакованном беспилотниками Салавате в Башкирии отменили концерт ко Дню Победы
Вчера, 11:37
В Уфе открыли памятник Гази Загитову
Вчера, 07:46
В Башкирии после Дня Победы ждут заморозки и ураган
Вчера, 12:14
"