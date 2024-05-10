Машина загорелась: страшная авария в Башкирии

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Сегодня на Янурусовском повороте трассы между Стерлитамаком и Белорецком произошло столкновение двух автомобилей. От удара «Дэу Нексия» загорелась, а внедорожник улетел в кювет.
На данный момент времени известно, что в аварии есть один погибший — это водитель загоревшейся легковушки. Водитель «Фольцвагена» доставлен в больницу города Стерлитамака вместе с двумя другими пострадавшими. Это ребенок и взрослый. У всех троих, оставшихся в живых, травмы различной степени тяжести.
Очевидцы, ставшие свиделями страшного ДТП вызвали на место аварии спасателей и скорую помощь. Пожарным удалось потушить загоревшийся автомобиль, но, к сожалению, от транспортного средства практически ничего не осталось. На видео, которое появилось в соцсетях практически сразу после аварии, слышно, как кричит женщина, возможно в горящей машине остался её близкий человек. А какой-то мужчина пытается оттащить пострадавшую от взорвавшейся «Нексии».
— «Это жуткое зрелище, видеть как автомобиль горит, но не в силах уже помочь. Мы видели уже горящую машину, саму аварию не видели. Просто проезжали мимо вместе с семьей. Это очень страшно, каждый день аварии, кто-то погибает, люди, пожалуйста, не торопитесь, не садитесь за руль уставшими, будьте внимательны, жизнь не вернешь,» — написала одна из очевидце ДТП.
По информации, поступившей от правоохранительных органов известно, что на место аварии выехал исполняющий обязанности Ишимбайского межрайонного прокурора Руслан Хасанов, чтобы лично скоординировать работу спецслужб, расследующих причины ДТП. В настоящий момент дорожно-транспортное происшествие на трассе Стерлитамак-Белорецк находится на контроле надзорного ведомства, обстоятельства случившегося выясняются.