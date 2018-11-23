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Игра началась: Минфин Башкирии предлагает сыграть в антикоррупцию

23 ноября 2018, 04:23
Фото: pixabay.com
Жителям республики предлагается проверить свои знания антикоррупционного законодательства и посоревноваться с коллегами.

Интерактивная игра называется «Мы против коррупции». Размещена она на сайте Генеральной прокуратуры России. Там это дело называется онлайн-викториной, которая «позволит проверить, освежить или расширить свои антикоррупционные знания и посоревноваться с коллегами». Пожалуй, «посоревноваться с коллегами в антикоррупции» в контексте некоторых государственных ведомств – это звучит более чем интересно.

Чтобы начать играть, нужно пройти по ссылке и нажать кнопку «Играть». Потом вы перейдете в раздел, где нужно ввести пароль и логин – не все так просто, оказывается. Если у вас нет логина и пароля, игра предложит вам зарегистрироваться. Пройти в игре дальше автор пока не решился.

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#Новости#Коррупция#Прокуратура#Марат Гареев#Общество
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