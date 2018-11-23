Игра началась: Минфин Башкирии предлагает сыграть в антикоррупцию

Чтобы начать играть, нужно пройти по ссылке и нажать кнопку «Играть». Потом вы перейдете в раздел, где нужно ввести пароль и логин – не все так просто, оказывается. Если у вас нет логина и пароля, игра предложит вам зарегистрироваться. Пройти в игре дальше автор пока не решился.