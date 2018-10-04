В Уфе по делу прокурора Гарифуллина задержали очередного посредника

Сегодня в Уфе был арестован на два месяца на время проведения следствия уфимский предприниматель Феим Мухитов. Следствие предполагает, что он является посредником в деле прокурора Советского района Рамиля Гарифуллина: через Мухитова (очевидно, в том числе, через него) деньги от взяткодателей шли Гарифуллину.

В отношении предпринимателя Мухитова возбуждено уголовное дело по статье 291.1, часть 4 «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере». Санкцией по этой статье и части предусмотрено наказание вплоть до тюремного лишения свободы на срок до 12 лет.

Напомним, что Рамиль Гарифуллин был задержан сотрудниками республиканского Управления ФСБ в своем кабинете при получении, как считает следствие, взятки в размере более 5 миллионов рублей. Прокурор Гарифуллин арестован судом на два месяца до 11 ноября. По сведениям различных источников, у прокурора, которого коллеги называли просто «Гарри», при обыске нашли имущества и наличных денег на сумму порядка 180 миллионов рублей, что многие стали его называть «золотым» прокурором.

Также в СМИ проходила пока еще до сих пор официально никем не подтвержденная информация о том, что посредником в получении (передачи) той пятимиллионной взятки был депутат уфимского горсовета Вадим Рамазанов.

Сейчас выясняется, что посредником также, вероятно, был и предприниматель Феим Мухитов, который, по версии следствия, служил связующим звеном при передаче денег Гарифуллину. Сегодня предпринимателя Мухитова суд арестовал на время следствия на два месяца.

Согласно СПАРКу, Феим Мухитов является владельцем четырех компаний, зарегистрированных в Уфе. Две из них находятся в стадии ликвидации. Из оставшихся одна фирма работает в области торговли, вторая в области управления недвижимостью. Также предпринимателю принадлежит половина в ульяновском бизнесе, работающем в области передачи электроэнергии.

Можно предположить, что находящийся уже порядка трех недель в СИЗО прокурор Советского района Уфы (на сайте ведомства он до сих пор значится именно так) Рамиль Гарифуллин дает некие интересные показания. Наш источник подтвердил, что сбор компромата был своеобразной страстью Гарифуллина.

- Он на всех и все собирал данные. Когда он пришел прокурором Уфимского района, уже через месяц он пришел к главе района со списком: этот за это берет, этот это «крышует», этому за это платят. На всех практически начальников отделов и управлений расклад дал. Скорее всего, руководствуясь личными интересами, – рассказал нам наш источник, знакомый лично с Гарифуллиным и тем, как тот работал.

По словам нашего собеседника, «Гарри» некоторое время назад хотел «реанимировать» одно уголовное дело. Оно было возбуждено несколько лет назад по возможному неправомерному получению земельных участков в престижном микрорайоне Зубово. В этом деле фигурировали несколько судей Верховного суда Башкирии.

То дело как было открыто несколько лет назад, так тогда же было благополучно закрыто, так как проверка показала, что формально нарушений не было, судьи не виноваты. Однако Гарифуллин пытался возобновить это дело и если не довести его до суда, то держать в перманентно незакрытом виде, тем самым имея возможность в нужных ему случаях «давить» на судей Верховного суда. Так он планировал, но не получилось, в тот раз ему этого не дали сделать.

Но видимо, помимо этого, компромата он насобирал достаточно, чем, возможно, делится, учитывая свое положение и возможную выгоду для себя в плане облегчения текущего и будущего состояния.