В Уфе рассказали о коррупции: Бороться сложно, но можно

На форум пригласили более 300 студентов вузов, которые в будущем во многом сами будут определять, какой будет ситуация с коррупцией – будущие юристы, управленцы. Я пришел в надежде услышать рецепт, как же можно эффективно бороться с коррупцией.

Ректор БАГСУ Ильгиз Кызыргулов вначале привел примеры, дающие понять, какое это зло – коррупция.

- Все наслышаны про губернатора Челябинской области, там только при строительстве дорог были похищены 3,5 млрд рублей, - сказал он. – Или про полковника Захарченко, у которого обнаружили наличных на 9 миллиардов.

- Сколько школ, детсадов, больниц можно было бы построить на эти деньги? – заметил Ильгиз Кызыргулов. – Сколько дорогостоящих операций провести и спасти жизней?

Чуть позже одна из участников форума частично ответила на эти вопросы. Директор Башкирского института социальных технологий Танзиля Нигматуллина привела такие цифры:

- В России за 9 месяцев 2017 году было выявлено финансовых нарушений на сумму 1 триллион 556 миллиардов рублей, это немного меньше половины бюджета министерства здравоохранения. На эти деньги можно построить 114 современных клиник.

Россия в рейтинге восприятия коррупции находится на 135 месте из 180 стран, наравне с Гондурасом, по словам Танзили Нигматуллиной. То есть во второй половине тех стран, где дела с этим обстоят не очень хорошо.

При этом масштабы коррупции растут. Сравните сумму финансовых нарушений за 9 месяцев 2017 года и за весь 2016 год: 1,556 триллиона и 0,965 триллиона рублей соответственно.

Неслучайно пессимизм относительно возможности искоренения коррупции так распространен. По результатам опроса, которые привела в своем выступлении Танзиля Нигматуллина, 56% респондентов считают, что коррупция неискоренима, а 38% - что она выросла в последние годы.

Также впечатлил блиц-опрос, который провели сегодня на входе среди участников форума. 14,3% опрошенных сказали, что готовы ради карьеры использовать взятки, а 23% ответили, что не готовы бороться с коррупцией лично. Может, в ходе форума они изменят свое мнение.

Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

Ответы на вопрос, как же эффективно бороться с коррупцией, прозвучали с трибуны форума.

Надо устранить определенные пробелы в законодательстве, считает начальник отдела по борьбе с преступлениями коррупционной направленности, защиты бюджетных средств Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по РБ Рустам Хафизов.

Это касается, например, более четкого определения в законе субъектов для уголовного наказания. Сейчас врач-хирург, даже взятый с поличным при получении взятки за более качественную операцию, не будет наказан в уголовном порядке, поскольку не является должностным лицом.

Много вопросов и при расследовании случаев мелкого взяточничества (до 10 тысяч рублей), дознаватели не имеют право на проведение оперативно-розыскных мероприятий, то есть поймать с поличным практически невозможно, а закон требует задержания с поличным.

- Надо начинать с себя, дать себе установку не получать и не давать взяток, - высказал свое мнение секретарь межведомственного Совета общественной безопасности Башкирии Алексей Касьянов. – Сначала вы платите за сдачу зачета, а потом удивляетесь, почему плохо лечат врачи.

Студентам он посоветовал хорошо учиться, чтобы не было соблазна за взятку получить зачет, а если имеется случай вымогательства со стороны преподавателя, то обращаться в правоохранительные органы.

Только когда общество будет нетерпимо к коррупции, когда будет модно не давать взятки, только тогда борьба с этим злом может быть эффективной, высказался на эту тему эксперт.