Из-за непогоды и гололеда на дорогах Башкирии ограничили движение

- По поручению руководителя Башкирии Радия Хабирова в регионе принято решение об ограничении движения автобусов на федеральных трассах и дорогах республиканского значения. В городах и районах республики подняли все коммунальные службы и подразделения ГИБДД, в первую очередь в районах с наиболее неблагоприятными погодными условиями – в Нефтекамске, Октябрьском, Илишевском, Туймазинском, Аургазинском, Кармаскалинском, Иглинском районах республики и в районах, расположенных в сторону Караидели. Для борьбы со стихией выгнали всю коммунальную технику. Движение автобусов по республике временно прекращено, пока погода не наладится, – говорится в сообщении Динара Гильмутдинова.