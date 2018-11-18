Из-за непогоды и гололеда на дорогах Башкирии ограничили движение

Из-за ухудшения погоды Управление дорог «Приуралье» ограничило движение пассажирских автобусов и маршрутных такси. Касается автодороги М «Урал» на участке с 1194 по 1548 км. Ограничение действует со вчерашнего дня до окончания суток 18 ноября. В зависимости от погодных условий ограничение может быть продлено. Об этом сообщает агентство «Башинформ».
Ограничение введено также на автодороге М7 «Волга» на участке с 1169 по 1331 км. На автодороге Р240 «Уфа-Оренбург» с 16 по 280 км, а также на Западном обходе Уфы с 0 по 27 км.
О затруднении движения на этих дорогах можно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу Управления дорог «Приуралье» по телефонам 8 (347) 228-12-18, 8-917-046-79-53».
Об ограничении движения на республиканских трассах также в своем Instagram сообщил главный госавтоинспектор Динар Гильмутдинов, об этом он также сообщил информагентству.
- По поручению руководителя Башкирии Радия Хабирова в регионе принято решение об ограничении движения автобусов на федеральных трассах и дорогах республиканского значения. В городах и районах республики подняли все коммунальные службы и подразделения ГИБДД, в первую очередь в районах с наиболее неблагоприятными погодными условиями – в Нефтекамске, Октябрьском, Илишевском, Туймазинском, Аургазинском, Кармаскалинском, Иглинском районах республики и в районах, расположенных в сторону Караидели. Для борьбы со стихией выгнали всю коммунальную технику. Движение автобусов по республике временно прекращено, пока погода не наладится, – говорится в сообщении Динара Гильмутдинова.
Водителям рекомендовано снизить скорость до минимальной, при возможности вообще не выезжать на трассы и дороги, особенно на летней резине.
Напомним, что в виду погодных условий – потепления, потом подморожения, выпавшего ледяного дождя вся республика превратилась буквально в один сплошной ледяной каток. Это уже привело к трагедиям: вчера, 17 ноября в ДТП погибли 4 человека.
По прогнозу сегодня, 18 числа, в Уфе будет не холодно: утром в районе -2, днем около -1 градуса. Возможен небольшой снег.