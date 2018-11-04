В Уфе вновь ухудшится погода

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Об этом предупредили в МЧС по республике.
По данным Башгидромета, завтра, 5 ноября, и в последующие дни на территории Башкирии и Уфы ожидаются мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега на провода. В администрации уже сообщили, что коммунальные службы города находятся в режиме готовности.
В любых экстренных ситуациях следует обращаться по единому номеру службы спасения - 112. Звонить по нему возможно без денег на счете и при отсутствии сим-карты.
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