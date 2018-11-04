В Уфе вновь ухудшится погода

По данным Башгидромета, завтра, 5 ноября, и в последующие дни на территории Башкирии и Уфы ожидаются мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега на провода. В администрации уже сообщили, что коммунальные службы города находятся в режиме готовности.