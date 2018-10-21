Погода в Башкирии: Пасмурно, ветрено, дождливо, а кое-где и снежно
Сегодня, 09:30ОбществоТатьяна Майорова
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Синоптики предсказали постепенное ухудшение атмосферно обстановки.
Сегодня, 21 октября, по Башкирии и в Уфе ожидается скучная пасмурная погода.
Временами пройдут дожди, а в горных районах – даже дождь со снегом.
Ветер в основном умеренный, но холодный, с севера и северо-запада.
Температура воздуха утром от нуля до плюс 3 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 8 градусов.
В следующие дни характер погоды существенно не изменится.
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