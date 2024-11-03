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Гололед

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2024
Дороги в Башкирии встали
3 ноября, 05:50
Ноябрь ворвется в Уфу снегом и дождем
1 ноября, 11:15
Сегодня в Уфе: первый снег, новый налог, атака беспилотников
31 октября, 19:18
В Башкирии начали борьбу с зимой
31 октября, 12:39
Башкирию завалит снегом за три дня
30 октября, 11:39
Уфимцев просят переобуться
29 октября, 10:11
Капризную погоду ждут в Башкирии
28 октября, 16:24
Четыре дня зимы ждут Башкирию осенью
6 октября, 10:30
В Башкирии ожидается умеренное похолодание
Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды в республике на выходные.
29 марта, 04:05
В Башкирии прогнозируются снегопады, метель и гололед
Вместе с потеплением в республику придут снегопады с метелями, сообщает Башгидрометцентр.
29 января, 03:22
2023
Мокрый снег и гололёд: какая погода ждет жителей Башкирии в конце недели
Данные прогноза погода по республике на ближайшие дни публикует Башгидрометцентр.
1 декабря 2023, 15:21
Рекордный за 40 лет снегопад ожидается в Москве
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
27 ноября 2023, 03:22
Резкое похолодание ожидает Башкирию в середине недели
Метеорологическую сводку на текущую неделю публикует Башгидрометцентр.
27 ноября 2023, 03:08
Снежные бури и гололед: какая погода ждет жителей Башкирии
В ближайшие дни, жителей Башкирии ожидает переменчивая погода. Об этом свидетельствую данные синоптиков.
23 ноября 2023, 04:13
Гололед в Башкирии спровоцировал волну ДТП
Видео с места событий публикуют очевидцы в соцсетях.
22 ноября 2023, 15:51
Корова на льду: жертвами непогоды в Башкирии стали сотни домашних животных
22 ноября 2023, 12:27
Снег, дожди и гололед: какая погода будет в Башкирии в ближайшие дни
Данные о погоде публикует Башгидрометцентр.
28 октября 2023, 14:36
Скользкая дорога и медленный ход: для водителей Уфы введены ограничения
Чиновники отреагировали на ухудшение погоды.
26 октября 2023, 15:24
Глава района в Башкирии пожаловался на скользский понтонный мост
Об этом Антон Талалов рассказал у себя в соцсетях.
26 октября 2023, 06:03
В Башкирии из-за гололедицы два автомобиля вылетели в кювет и опрокинулись
Инцидент произошел ранее неподалеку от села Нижнетроицкий, сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС.
18 октября 2023, 08:19

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