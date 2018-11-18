Банкет по случаю Дня конституции Башкирии обойдется в 218 тысяч рублей

Госкомитет Башкирии по торговле и защите прав потребителей разместил информацию о торгах на портале госзакупок (также в СПАРКЕ). Мероприятие называется «Всероссийская конференция «Конституции Республики Башкортостан 25 лет: итоги и перспективы развития». Помимо самого обсуждения знаменательной даты будет еще и официальный прием от имени республиканского правительства.
Начальная (максимальная) цена контракта по организации питания во время приема – 218 тысяч рублей. Заявки принимаются до 4 декабря текущего года, так что у столичных рестораторов есть время успеть принять участие в конкурсе.
В меню, согласно техзаданию, помимо традиционных уч-почмаков и медовых пирожных с морсами, обозначены: казылык, бастурма, кыздырма из конины с запечённым картофелем с розмарином, яблоко в творожном тесте запеченное с кызыл эремсеком и шариком калинового мороженого, салат с индейкой гриль, уха из двух видов рыб с расстегаем (семга, судак). Водка и вино (белое и красное) – как полагается.