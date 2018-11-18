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Банкет по случаю Дня конституции Башкирии обойдется в 218 тысяч рублей

18 ноября 2018, 09:39
Фото: pixabay.com
По случаю праздника республиканское правительство проведет официальный прием с угощениями.

Госкомитет Башкирии по торговле и защите прав потребителей разместил информацию о торгах на портале госзакупок (также в СПАРКЕ). Мероприятие называется «Всероссийская конференция «Конституции Республики Башкортостан 25 лет: итоги и перспективы развития». Помимо самого обсуждения знаменательной даты будет еще и официальный прием от имени республиканского правительства.

Начальная (максимальная) цена контракта по организации питания во время приема – 218 тысяч рублей. Заявки принимаются до 4 декабря текущего года, так что у столичных рестораторов есть время успеть принять участие в конкурсе.

В меню, согласно техзаданию, помимо традиционных уч-почмаков и медовых пирожных с морсами, обозначены: казылык, бастурма, кыздырма из конины с запечённым картофелем с розмарином, яблоко в творожном тесте запеченное с кызыл эремсеком и шариком калинового мороженого, салат с индейкой гриль, уха из двух видов рыб с расстегаем (семга, судак). Водка и вино (белое и красное) – как полагается.

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