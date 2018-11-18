Банкет по случаю Дня конституции Башкирии обойдется в 218 тысяч рублей

В меню, согласно техзаданию, помимо традиционных уч-почмаков и медовых пирожных с морсами, обозначены: казылык, бастурма, кыздырма из конины с запечённым картофелем с розмарином, яблоко в творожном тесте запеченное с кызыл эремсеком и шариком калинового мороженого, салат с индейкой гриль, уха из двух видов рыб с расстегаем (семга, судак). Водка и вино (белое и красное) – как полагается.