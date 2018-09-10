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Правительство Башкирии потратит 2 миллиона рублей на банкет для знатоков литературы
Сюжеты:
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Правительство Башкирии потратит 2 миллиона рублей на банкет для знатоков литературы

10 сентября 2018, 17:53ЭкономикаМарат ГареевФото: pixabay.com
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