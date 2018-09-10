Правительство Башкирии потратит 2 миллиона рублей на банкет для знатоков литературы

Заказчиком банкета, точнее, конкурса является Госкомитет Башкирии по торговле и защите прав потребителей. А само мероприятие называется так: «VI Конгресс Российского общества преподавателей русского языка и литературы «Динамики языковых и культурных процессов в современной России». Помимо обычного повседневного питания, запланирован еще и официальный прием-фуршет от имени республиканского правительства.

А платить за угощения придется всем нам: заказчик готов потратить на этот дело 2 миллиона 140 тысяч бюджетных рублей.

В меню для кофе-брейка предусмотрены блюда попроще: традиционные уч-почмаки, вак-беляши, пирожные, кексы. Основное же меню чуть более изысканное и, наверное, чуть дороже. В него, в частности, входят уха из двух видов рыб с расстегаем (семга, судак), ассорти мясное (казы сыровяленный, бастурма, казылык отварной, зелень) с овощами, кыздырма из конины с запечённым картофелем с розмарином.

Еще планируют подавать салат со свежими овощами и имбирным соусом и борщ с черносливом и грибами. Водка к борщу обязательно будет, как и вино: спиртное техзаданием предусмотрительно включено в список необходимого. Кстати, по тому же техзаданию салат обязательно должен быть заправлен натуральным оливковым маслом. Никакого пальмового и тем более майонеза.

Там же читаем: канапе с семгой, канапе из казылыка, шашлычок из семги, гусь запеченный и фаршированный (яблоки, курага, гранат, чернослив), сальса из авокадо с креветкой, и так далее. Креветки должны быть тигровые, крупные, без повреждения панциря. Судя по всему, замороженные из супермаркета не подойдут.

Финальное блюдо бюджетного пиршества: яблоко в творожном тесте, запеченное с кызыл-эремсеком и шариком калинового мороженого.

Пиршество состоится в уфимском Конгресс-холле. Кто хочет заработать на кейтеринге, могут успеть – подать заявку можно до 29 сентября текущего года.