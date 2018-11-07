Хозуправление Башкирии закупает тренажер для силовых тренировок
Сегодня, 10:54ЭкономикаМарат ГареевФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Стоимость блочного тренажеры – 124 тысячи рублей.
Информация об этой закупке размещена на портале госзакупок и в информационной системе СПАРК. В техническом задании указано, что тренажер блочного типа предназначен для тренировки следующих групп мышц: торса, рук, ног, бедр и ягодиц.
Максимальная цена госконтракта – 124,3 тысячи рублей. Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 12 ноября.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей