«Транспортные нелегалы Уфы – это как наркоторговля, проституция и торговля оружием»

- «Башавтотранс». Управление там настолько «прогнило» за последние годы, что не только городской, но межгород по своему уровню опустился ниже плинтуса. Межгород в основном отдан на откуп нелегалам. Хорошо, что Яндекс вышел на этот рынок. Однако потенциально БАТ – ключевой оператор всей системы. Пока ощущение, что предприятие просто разворовали в свое время. Хотя оно должно стать каркасом системы общественного транспорта в регионе.