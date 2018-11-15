Грязно, холодно, мало автобусов: Чего не хватает уфимцам в сфере транспорта

Жители Уфы рассказали нам о том, насколько сильно усугубилась ситуация с общественным транспортом на сегодняшний день и какие действия могли бы изменить ее к лучшему.

Валентина Голубева: В автобусах «Башавтотранс» не объявляются остановки. Теперь, когда автобусы переполнены, мы, простые пассажиры, не видим, где едет автобус, и, когда уже узнаем свою остановку, невозможно добраться до выхода, т.к. автобус переполнен. В зимнее время окна заморожены, и также не видно, какая остановка. Автобусы трогаются с места, когда входящие люди еще висят на подножке, и перед носом уже возникает кондуктор, не терпящий ожиданий в оплате за проезд. Люди не могут передвигаться по салону автобуса – их кидает из стороны в сторону от дерганья автобуса. Просим навести порядок с объявлением остановок и чтобы водители не жали на газ, когда люди еще не успели толком войти в салон автобуса.

Юлия Филинова: Я живу в деревне Алексеевка. В воскресные и праздничные дни автобус 115 первый рейс с Алексеевки совершает в 8 утра. Как добираться до работы, когда работаешь по графику? Начало смены с 7-30 до 20-00. При таком графике работы нет ни выходных, ни праздничных. Люди кидаются под машины, в попытке остановить их, и доехать до города. Последний автобус с центрального рынка в Алексеевку 19-30. И последнее - какая необходимость первый рейс с центрального рынка делать в 6 утра? А вот с Алексеевки до города в 6 утра было бы актуально. Выехав в это время, можно добраться до любой точки города и не опаздывать на работу.

Рустэм Ардуванов: Предлагаю вернуть трамваи от Госцирка до Трамвайной (театр Кукол). Таким образом, люди смогут добираться электротранспортом через весь город от улицы Гафури до Гастелло и дальше. Как это было ещё совсем недавно. Нужно признать ошибочность того решения, т.к. трамвай - это самый нужный и экологически чистый транспорт. Нужно не только автобусы закупать, но и трамваи и троллейбусы в равных пропорциях. Трамваи не менялись уже 25 лет и морально устарели: в них холодно зимой и жарко летом. Также нужно развивать троллейбусы: например, пустить их с Сипайлово по Комсомольской и далее по Айской или по 50 лет Октября. Это разгрузит перегруженный автобусами и загазованный Проспект.

Мария Ванина: Также важно отделить трамвайные пути от дороги, хотя бы бордюром: тогда трамвай не будет стоять в пробках и из-за автоаварий на путях и станет скоростным. Время в пути трамвая от одной остановки до другой составляет всего 30 секунд! Можете сами убедиться. Это в первую очередь нужно сделать на улицах Менделеева и революционная.

Ну и конечно на Проспекте, если там снова пойдет трамвай. Помню, как трамвай, на котором я ехал, врезался в автомобиль, который неожиданно выехал на пути поперек рельсов. Было это на проспекте октября в 1991 году. Поэтому отделить пути бордюром очень важно.

Трамваи нужно покупать в лизинг, на 15-20 лет, тогда это не будет накладно для города. В идеале конечно сделать МУЭТ и Башавтотранс акционерными обществами открытого типа. АО, как показывает мировая экономическая практика, самый эффективный способ управления, ведь воровать у себя это не тоже самое, что у государства. Воровать у себя экономически бессмысленно, поэтому акционеры будут максимально заинтересованы в эффективности городских компаний по перевозки людей. Соответственно и ходить транспорт будет с утра до ночи и качество перевозок будет высоким. А пока будут МУПы и ГУПы, будут они убыточными и неэффективными, с новыми уголовными делами и скандалами.

Очень надеюсь, что при новых руководителях что-то будет сделано, хотя верится с трудом. Нужна политическая воля, а не отговорки чиновников. Любой урбанист скажет, что электротранспорт - это хорошее подспорье. И вообще нужно смелее перенимать опыт успешных стран и городов, чаще советоваться с урбанистами, экологами: они плохого не посоветуют. И тогда Уфа преобразится.

Евгения Григорьева: Езжу с Суворова до Авиатехникума. Раньше – на уютных тёплых спринтерах 74. Сейчас их нет. Ездят только редкие, неповоротливые, медленные и жутко неудобные Нефазы. Но все это можно перетерпеть. Самая главная проблема: в них не включают обогрев. Когда едешь больше часа, то к концу поездки леденеешь до костей. Это форменное издевательство над людьми.

Валентина: Из Черниковки невозможно добраться до Зорге на городском транспорте. 22 троллейбус - не надёжный: то нет тока, то они где-то все стоят.

Альбина Вильданова: Добираться до работы стало очень проблематично и дорого! Я живу в Затоне, доезжаю в переполненной маршрутке, стоя на одной ноге, согнувшись буквой «Г» до Округа Галле, затем пересаживаюсь на маршрутку, которая едет до 8-этажки, не дожидаясь автобуса, приходится вызывать такси и ехать до остановки Химпром! В эту сторону перестали ходить маршруты 51а, которые раньше ездили до Химпрома. На дорогу в одну сторону уходит около 160-170 рублей!

Также отсутствует маршрут от Затона напрямую до Демы, Приходится доезжать до Галле и пересаживаться на автобус до Демы.

И нет никаких маршрутов от с. Алексеевки, поселка 8 марта до Затона. Снова нужно доезжать до Галле и пересаживаться, чтобы поехать по сути в обратную сторону. Что делать людям, которые живут в поселке 8 марта и которым нужно ездить в поликлинику, в садик в Затон?

Также нет прямых маршрутов от Затона в Сипайлово (только 261, который едет до Планеты), а дальше снова нужно пересаживаться!

Альфия: Я живу в центре города. Работаю около УфаМолзавод на ул. Путейской. Раньше добиралась с конечной остановки под названием Инициативная (Химпром) на маршрутке 51 и 51 а до центрального рынка. Теперь эти маршруты убрали и поставили автобусы Башавтотранс с остановки 17-я больница, до которой нам приходится идти 40 минут. А дальше маршрут не удлинили. И похоже про наш район никто и не знает. Как раньше было удобно, сейчас приходится ехать до 8- этажки, а потом на такси. Вопрос: собираются ли власти города поставить в сторону Инициативной транспорт из центра города, как было раньше на 51 маршруте?

Андрей Shi: Живу в районе Инорс, а работаю в районе ТЦ «Мега» остановка Мелькомбинат. На работу мне к 7:45, но даже к этому времени, чтобы успеть мне нужно утром встать в 5 утра, чтобы в 6 сесть на автобус 298, который заменил маршрутные 110С и 110М. Так как 298 или очень полный и едет с конечной и не сесть или нужно ехать с пересадкой до проспекта Октября. А автобус 110С Башавтотранса очень редко ходит, да и дольше ехать до работы на нем, чем на маршрутках.

Также хотелось бы, как и в Москве, чтобы ввели единую систему оплаты, транспортные карты.

Татьяна Гребнева: На остановке «Речной порт» стоим по 30 минут, 240 сняли, а 101 не ходит. При звонке в Башавтотранс операторы отвечают, а что мы можем сделать. "Выходите раньше", а куда еще раньше, и так выходим около семи, чтобы в семь быть на остановке. Сколько еще нам ездить с сыном на такси???

Ахметова Люция: Автобусы маршрута 226 утром начинают движение на Док с остановки Спортивная. Я от остановки ТРЦ Мир проехала на 51 маршруте до Спортивной, потом ждала 226-й. Подъехал очень грязный автобус Нефаз. Хотелось бы, чтобы автобусы маршрута 226 или ездили с утра по полному маршруту, или ввели единый билет на маршруты.