Уфимец в Москве: Чему бы уфимским властям поучиться у московских

Наш собеседник адвокат Искандер Фахретдинов, ранее живший в Уфе, теперь обитающий в Москве, рассказывает о том, что общего и разного между общественным транспортом в обоих столицах.

Прежде всего, Уфу и Москву в плане общественного транспорта сравнивать нельзя, это если в целом. Потому что, во-первых, Уфу в крайнем случае и пешком за пару-тройку часов обойти можно, например, из Черниковки в Центр. Ну, подумаешь, 15 километров расстояние. А Москва все-таки километров 80 или даже под сотню с одного конца в другой, тут пешком замучаешься ходить.

А во-вторых, это метро. Все-таки это основной вид транспорта, которым пользуются москвичи, которое работает бесперебойно и соединяет все ключевые точки столицы. А так как в Уфе этого вида транспорта нет и, наверное, уже никогда не будет, то сравнивать здесь нечего и не с чем. Однако некоторые аспекты общественного транспорта сравнить действительно можно и нужно. Нужно – в плане поучиться уфимскому новоизбранному мэру у московского, тоже недавно избранного: как надо решать эту проблему.

Несколько «фишек», которые есть в Москве, которых нет в Уфе, но которые, конечно же, в столице Башкирии сделать можно и нужно, надеюсь, к этому придет рано или поздно.

Первое: выделенная полоса для общественного транспорта. Везде, а не только на проспекте Октября и на Ленина, как в Уфе. По этой полосе едут только общественный транспорт и такси. Остальным даже в голову не придет заехать на эту полосу. Если только, конечно, есть лишние тысячи рублей на штраф, которые последует тут же. Поэтому это достаточно часто бывает, когда на общественном транспорте проехаться по Москве по делам гораздо быстрее, чем на своей машине.

Второе. В Москве очень современный транспорт, новый, с обогреванием зимой и кондиционированием летом. WiFi повсюду. А что ездит по улицам Уфы? Вот-вот!

Третье. Четкость исполнения расписания. Если написано на остановке – практически на всех остановках есть расписание – что автобус придет в 08:40, он придет именно в 08:40. Что-то иное – это даже не обсуждается. Это Москва: если народ начнет на работу опаздывать, Собянина живьем съедят. А потом Собянин живьем съест виновных. Поэтому здесь все как в аптеке.

Теперь о том, что общего между нашими двумя городами.

В Москве сейчас идет проблема с нелегальными перевозчиками: Собянин их разгоняет так же, как Хабиров в Уфе.

Не всегда допоздна ездят автобусы. Если какой-то маршрут работает до, скажем, 23 часов, то в отдаленные районы Подмосковья – Мытищи и другие – добраться бывает достаточно затруднительно. В Уфе, насколько я помню, после 11 вечера в некоторые районы тоже кроме как на такси не уедешь.

Ну и чтобы два раза не вставать, расскажу о плюсах платных парковок в городе. Во-первых, меньше машин в городе. Люди не хотят платить, это не дешево: в центре Москвы час парковки стоит 200 рублей. Есть парковки и с ценой в 1000 рублей за час.

В Уфе обязательно надо делать платные парковки. Вы посмотрите, что творится возле школ на улицах Пушкина и Достоевского, где некоторые «особо сознательные родители» в несколько рядов машины выстраивают и идут за детьми. Это ненормально! Это и общественному транспорту и пассажирам здорово затрудняет жизнь.

Если сделать платные парковки, такого уже не будет. Как в Москве: здесь каждые 15 минут курсируют специальные автомобили, которые следят за соблюдением правил на платных парковках, такой городской дорожный патруль.

Во-вторых, городу несомненная выгода от платных парковок на центральных улицах: люди пересядут на общественный транспорт, им это будет дешевле, чем платить за парковку. А это уже дополнительный доход муниципального транспорта, частных легальных извозчиков, рост поступлений в городской бюджет.

Кстати, закупят в Уфе, наверное, такие же, как в Москве эвакуаторы. Это не то … (цензура), что по Уфе ездит. Это такая современная машина-краб. Подъезжает к нарушителю, крабом забирает машину и увозит. Две минуты и нет нарушителя на дороге.