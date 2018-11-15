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Уфимец в Москве: Чему бы уфимским властям поучиться у московских
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Уфимец в Москве: Чему бы уфимским властям поучиться у московских

Сегодня, 17:08ГородМарат ГареевФото: Искандер Фахретдинов/ mkset.ru
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