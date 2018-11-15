Олег Куляшов: Транспортный кризис в Уфе – передел рынка чиновниками

По мнению председателя «Союза автопредпринимателей Башкирии» Олега Куляшова, проблемы с общественным транспортом в Уфе начались 2-3 недели назад, до этого их не было. Как и не было нелегальных перевозчиков.

Потому что, как считает главный автопредприниматель Башкирии, если половину пассажиров Уфы перевозят так называемые нелегальные перевозчики, то это значит, что они вполне легальные: ну не может же половина городского пассажиропотока зависеть от нелегалов. Ну, определенная логика в этом, конечно, есть.

- До сегодняшнего дня проблем не было: машины ходили, пассажиров перевозили. Это с сегодняшнего дня проблемы начались. Не с сегодняшнего, а две или три недели назад, когда это все началось. Вся пассажирская сеть была настроена, все работало. А сейчас все переломали, – говорит Олег Куляшов.

По мнению Олега Ильича, все что мы сейчас имеем с транспортом (проблемы) происходит из-за нерадивости чиновников, которые делят бизнес.

- Пришел новый глава (врио главы Башкирии Радий Хабиров, прим.), он грамотный, хороший юрист. А ему преподнесли, что в Уфе работают некие нелегалы. Он понимает, что нелегалы – это те, кто работает без лицензии. Поэтому и сравнил Уфу с Техасом. Но ему не сказали, что все машины работают с лицензиями, оборудованы ГЛОНАССом, что они прошли все необходимые проверки. А ему преподнесли вот так: мол, нелегалы, – говорит Олег Куляшов.

- А дальше уже по беспределу начала работать транспортная инспекция. У них нет такого права отправлять автобусы на штрафстоянку. Нагнали телевизионщиков и под камеры погнали автобусы на штрафстоянку. А чтобы еще больше нагреть ситуацию, сказали, что кто-то якобы какую-то забастовку объявил. Чиновники же не думают, что надо перевозить людей.

По мнению нашего собеседника, если есть проблема, надо собрать перевозчиков и решать эти проблемы. А нелегалов никаких нет – их выдумали, чтобы устранить конкурентов.

- Мы ситуацию знаем: у перевозчиков, которые «под крылом» чиновников работают, у них излишки машин были, отсюда пробки. Все эти проблемы можно было решить и оставить все на своих местах, все нормально работало бы. В нашей организации все профессионалы: дайте нам неделю. – мы за неделю все исправим, все восстановим. Всех людей вернем: еще не все успели продать свои машины. Ведь посмотрите доски в интернете: завалены объявлениями о продаже автобусов. Люди испуганы, они не знают, что делать. Люди же покупали машины, в том числе, в кредит с прицелом на будущее, им семьи кормить надо. Наша главная задача всегда была – перевезти людей. И никто не жаловался.

Сказал Олег Ильич и о «Пазиках».

- «Пазик» хорошая машина. Говорят, годы старые (старые автобусы, прим.) – так надо убирать годы старые. Мало того, что это комфортная машина – это ведь продукт отечественного производителя. А иностранные машины – это ремонт за «евро», а это уже другие деньги.

Что касается карты маршрута, то, по мнению нашего собеседника, это документ, в общем-то, документом не является. Напомним, что основной претензией к так называемым нелегалам было то, что они осуществляют перевозку пассажиров, не имея маршрутных карт. То, что у всех есть лицензии – это вопрос и не обсуждался.

- Самое главное – лицензия. А карта маршрута – это обыкновенное направление движения: езжай туда и все. Кстати, чиновники никогда не изучали эту ситуацию, никогда не изучали пассажиропоток. Все маршруты, которые сегодня сделаны, они сделаны предпринимателями. Это предприниматель проверяет: откуда и куда, и как пассажиру удобнее всего добраться. Это мы все делаем для удобства пассажиров. Например, в нашей организации все машины отличные.

По словам нашего собеседника, ситуация кому-то выгодна.

- Это кому-то выгодно. Чиновникам. Они воспользовались ситуацией, чтобы перекроить рынок и убрать конкурентов. Их позиция удобная для них: поставили автобус на штрафстоянку, а если кому что не нравится, мол, в суд подавайте. Но ведь суды потом по полгода будут проходить.

Олег Куляшов заявил, что с 2016 года предприниматели, входящие в его союз, пытались получить маршрутные карты.