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Транспортную проблему Уфы должны решать профи, а не чиновники и лидеры мнений

15 ноября 2018, 12:01
Фото: Сергей Словохотов / mkset.ru
17:00. По мнению экспертов, решением транспортной проблемы должны заниматься профессионалы, а не чиновники.

Специалисты по урбанистике признают: управление изменением общественного транспорта – дело нелегкое, так как работать здесь придется на уровне изменения привычек людей. Это долгий процесс, не пройдет все моментально.

- Есть такое направление: психология транспортного поведения. И надо заранее предугадывать реакцию людей. Очевидно, она будет негативная, но нужно спланировать работу с этой негативной реакцией: работать надо на опережение. Должна проводиться информационная кампания, объясняющая, что вот будут такие-то перемены; вот с такого-то числа начнутся те или иные изменения. Должна работать горячая линия, должен быть сайт с открытой актуальной информацией обо всех изменениях. Другими словами, население должно быть максимально подготовлено к изменениям, – говорит Ольга Сарапулова, партнер КБ UrbanБайрам.

Эксперты говорят: это психология человека: мы все боимся изменений, даже если знаем, что после этих изменений будет лучше.

Специалисты рекомендуют при изменении системы общественого городского транспорта в двух направлениях:

  1. Работа с населением, информационные кампании, обратная связь.
  2. Привлечение профессионалов и выделение денег.

- Транспортную проблему должны решать профессионалы, а не чиновники и не лидеры мнений и даже не урбанисты, так как транспорт – это более узкая специфика. Я бы побоялась необдуманных решений, действий, потому что даже хорошие изменения могут быть восприняты в штыки и испортить репутацию проекта, – говорят специалисты по урбанистике.

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