Спортдиректор ГК "Алиса": Общественный транспорт это хорошо, но личный - лучше

- Вот многие в соцсетях негодуют, что стало сложно откуда-либо уехать в Уфе, мол, автобусов стало меньше – ну чистый дискомфорт! Отчасти соглашусь. Наверное, если кто-то не пользуется автомобилем и передвигается по городу на общественном транспорте, сейчас, для него, это чуть ли не вопрос жизни и смерти.

И, может быть, я их поддержал бы, влившись в толпу недовольных. Но, я предпочитаю ездить на автомобиле, потому как в этом вижу множество плюсов, перечислять которые не вижу смысла.

Ну, вот удобнее на машине, что тут спорить? Езжу я по улицам Уфы каждый божий день. А в последние недели две, по ощущениям, и тому, что вижу на дорогах, автобусов стало чуть меньше. Не сказать, что сильно заметно меньше, нет. Но на дорогах стало свободнее.

Набитые битком людьми автобусы тоже не видел. Полупустые, едут кто куда. Живу я за городом, в поселке 8 Марта и добираюсь в Уфу через затонский мост. Далее выезжаю на Зорге, где пробок практически не бывает.

После чего мой путь лежит по улице 50 Лет СССР, где стою на «Спортивной» минут 10, не больше. Ухожу затем на проспект Салавата Юлаева и спускаюсь в Сипайлово. Поворот на Гагарина, а скоро и мой конечный пункт назначения.

Обратным макаром я еду также, практически без остановок и пробок. Пауза в дороге есть только на «Спортивной». Кстати, общественный транспорт, несмотря на час пик, абсолютно не мешает и едет согласно интенсивности движения.