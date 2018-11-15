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Спортдиректор ГК "Алиса": Общественный транспорт это хорошо, но личный - лучше
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Спортдиректор ГК "Алиса": Общественный транспорт это хорошо, но личный - лучше

Сегодня, 18:24ГородТалгат ЗайнуллинФото: Из личного архива
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