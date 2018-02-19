В Башкирии общественный транспорт недоступен для инвалидов

Прокуроры в 2017 году выявили свыше 2,2 тыс. нарушений прав инвалидов и пожилых людей.

В Башкирии прокуроры в 2017 году выявили более 2,2 тыс. нарушений прав инвалидов и пожилых людей. Как следует из сообщения прокуратуры республики, актуальной проблемой остается недостаточная доступность системы общественного транспорта для маломобильных групп населения.

Например, в Уфе в подземном пешеходном на остановке общественного транспорта «Юношеская библиотека» не работали оба лифта для инвалидов, а пандусы не были оснащены нескользящим покрытием.

Кроме того, на городских остановках инвалиды-колясочники зачастую не могли самостоятельно спуститься к автобусу из-за ненадлежаще сконструированных съездов с тротуара.

Прокуратура внесла в мэрию города представление, после чего администрация сформировала план по устранению недостатков в 2018 году. Четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как выяснили прокуроры, нарушения законодательства о социальной защите инвалидов допускали и перевозчики.

ООО «Кумертауское АТП» не проверило автобусы на предмет их доступности для маломобильных групп населения. За это директор предприятия привлечен к административной ответственности по ст. 11.24 КоАП РФ (организация транспортного обслуживания населения без создания условий доступности для инвалидов).

В Мечетлинском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на создание рабочего места для инвалида. Следствие считает, что предприятие получило на эти цели около 80 тыс. руб. Организация представила чиновникам документы о фактическом выполнении работ, однако, в действительности деньги были направлены на оплату страховых взносов. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), находятся на контроле прокуратуры района.