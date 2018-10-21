Наш на все 100: В Уфе прошли празднования 99-летия со дня рождения Мустая Карима

- У каждого из нас в сердце свой Мустай Карим. Мне он по-особенному дорог. Так сложилось, что я имел счастье жить рядом с ним, работать рядом с ним, быть с ним в доверительных, настоящих, мужских, я бы сказал, отношениях. Мне посчастливилось с ним общаться, слышать его размышления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Мустай агай был всегда рядом с народом. Это был на самом деле бесстрашный человек. При этом - невероятно интеллигентный и деликатный. Наверное, настоящие и сильные люди и бывают такими. Я хотел вас всех сегодня поздравить - с днем рождения нашего земляка. Мустай агай, с днем рождения.