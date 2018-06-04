На Красной площади представили книгу Мустая Карима, изданную в Уфе

Издание увидело свет в преддверии 100-летия народного поэта Башкортостана, выдающегося башкирского писателя, поэта, драматурга, общественного деятеля Мустая Карима, которое отмечается в 2019 году. Книгу выпустило издательство «Инеш» при поддержке Фонда имени Мустая Карима.

В этой большого формата, по-настоящему весомой книге автор словно ведет с читателем степенный философский диалог о жизни, Родине, душе, любви и дружбе. Составители, изучив творчество Мустая Карима, издали настоящее произведение полиграфического искусства в короткие сроки. Работа над книгой, по словам Алексея Фенина, заняла пять месяцев "чистого времени". Издательство поставило перед собой задачу рассказать о жизни и творчестве Мустая Карима тому гипотетическому человеку, который ничего не знает о нём. Причем рассказать не чужими словами, а доказать каждую мысль его собственными строками.

Презентация прошла в центре Красной площади

— Это уникальное издание, потому что через слова Мустая, его дневники, поэзию мы видим его сокровенные мысли. Книга сделана с большим уважением и с большой любовью к нашему деду Мустаю Кариму — писателю большого таланта, фронтовику, человеку богатой и сложной судьбы, независимых суждений, высокого гражданского чувства, — приводит агентство "Башинформ" слова учредителя Фонда имени Мустая Карима, внука поэта Тимербулата Каримова.

учредитель Фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов Фото: mustai.ru

Презентация книги была организована на главной площади страны и началась с торжественного приветствия министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского, которое было зачитано гостям.

— Творчество Мустая Карима неразрывно связано с историей нашего государства, является отражением эпохи. Мустай передает будущим поколениям традиционные нравственные ценности, отвечает на вопросы, которые волновали и волнуют людей в разные периоды их жизни, делится бесценным опытом человека, пережившего Великую Отечественную войну и последующее сложнейшее восстановление страны. Творческое наследие Мустая Карима, Расула Гамзатова, Чингиза Айтматова, Кайсына Кулиева, Давида Кугультинова — образцы объединяющей роли национальной литературы для всей нашей многонациональной Родины, — отметил министр. Он также поздравил составителей и издателей книги с присуждением ей дипломов «Лучшее издание классической художественной литературы» и выразил уверенность, что книга будет по достоинству оценена читателями.

В ходе презентации о создании книги и о личности Мустая Карима рассказывали люди, знавшие его лично и причастные к выпуску издания.

— Писательское слово может быть словом дружбы и словом вражды, словом любви и словом ненависти. Очень многое горькое, грустное, трагичное, непоправимое, что происходит сегодня в отношениях России с ее соседями, происходит потому, что нет сегодня Мустая Карима, Чингиза Айтматова, Василя Быкова, Давида Кугультинова, Расула Гамзатова. Поэтому, может быть, эта книга, грядущий юбилей Мустая Карима, обращение к его имени, его философии, его наследию — будет движением в сторону добра и любви, — отметил ректор Литературного института им. А. М. Горького Алексей Варламов.

Директор Института мировой литературы РАН Вадим Полонский назвал Мустая Карима универсальным певцом башкирского народа и посвятил ему целое философское эссе с обращениями к немецкому и башкирскому языкам.

Аудитория зачарованно слушает эссе Вадима Полонского о Мустае

- Мустай Карим - выдающийся писатель по большому всемирному рангу, важный не только для Башкирии, не только для нашей страны, - подчеркнул Вадим Полонский. - Немецкие романтики размышляли о судьбе народа как о судьбе отдельной личности и Гегель вывел такое понятие как Volksgeist - "дух народа": внутренний комплекс народа, который делает его непохожим на других. Наивысшее выражение Volksgeist бывает у народов, породивших великого поэта, который свел воедино смысл и чаяния, прошлое и будущее общности людей, именуемых народом. Мустай Карим стал таким универсальным певцом башкирского народа. Он прожил тяжелый XX-й век, но прожил его подобно античному мифологическому герою Антею, силу которому давало соприкосновение с нашей Землей. Над суетой, над тяготами, над трагиком, над каждодневным Мустаю помогала подняться внутренняя сопричастность к тому вечному, что сопряжено с мифом, с преданиями, с фольклором, землей и духом очага своего народа. С аулом, как неким образом космичной всеобщности, рождающей человека и его судьбу. С тем пейзажем родной Башкирии, который по-своему отражает вечность, образом неба. Центральная тема его поэзии неизбежно выводит нас на грань между повседневным и вечным, между эмпирическим и эмпирийным. Время, проецирующее себя на Вечность. Родная земля, отражающая себя в небе.

Книга служит визитной карточкой писателя: здесь собраны прекрасные образцы его поэзии, проникновеннейшие страницы его прозы. Повесть "Долгое, долгое детство" - на мой взгляд, шедевр мировой литературы этого жанра. В содержании книги сошлись национальные традиции, традиции большой русской литературы и то всемирное, что заставляет читая Мустая Карима вдруг вспомнить о магическом реализме, о Маркесе как идее. Книга - это его биография, совокупность лиц, с которыми он встречался. Мой взгляд упал на слова Мустая о Твардовском, о том, что в нем было то, что по башкирски называется словом "әҙәп", высокое достоинство, высокая совесть, рядом с которым невозможно проявление никакой фальши, никакой ржавчины. Тот Мустай, который встает со страниц этой книги, это человек, несущий в себе дух "әҙәп". Он умел быть по-настоящему широким, понимая, что давать - значит приобретать. Вливать себя в большую реку национальных литератур страны, значит возводить собственную национальную традицию на мировые вершины.

— Эта книга — достойный подарок на юбилей народного поэта Мустая Карима, украшение московской книжной ярмарки на Красной площади. Великолепная издательская работа, а самое главное, — содержание: Мустай Карим продолжает говорить с нами через свою мудрую прозу, поэзию, делится воспоминаниями и напутствует молодое поколение, как любить и защищать Родину, жить по совести, — отметила заведующая Творческой мастерской имени Мустая Карима БашГУ Нафиса Билалова.

Книга «Мустай. Интервью, которого никогда не было» была представлена на конкурсе Ассоциации книгоиздателей России «Лучшие книги года-2017». По итогам конкурса она вошла в шорт-лист по номинации «Лучшее издание классической художественной литературы», сообщает официальный сайт Фонда имени Мустая Карима.