Радий Хабиров: Мустай Карим – это невероятная величина в истории нашей страны
Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров встретился с учредителем Фонда имени Мустая Карима Тимербулатом Каримовым.
Завтра в Уфе пройдет целый ряд мероприятий, посвященных 99-летию народного поэта Мустая Карима. Сегодня глава региона и внук поэта обсудили, как в Башкирии идет подготовка к юбилейным мероприятиям в 2019 году, посвящённым 100-летию со дня рождения классика башкирской литературы.
- Наша судьба так сложилась, что мы вместе с Вами работали, встречались и думали о нашей республике, о её наследии, находясь в Москве, - сказал в ходе встречи глава Башкирии Радий Хабиров. - Мы с Вами всегда обсуждали, что Мустай Карим – это невероятная величина в истории нашей страны, нашего народа. Меня с ним лично связывали очень близкие отношения. Для меня это был Учитель, человек большой нравственной чистоты и красоты.
- Поэтому я очень рад, что мы вместе с Вами, объединив наши усилия, сделаем всё для того, чтобы люди помнили, питались его наследием и продвигали его, - добавил Радий Хабиров.
- Очень знаменательно, что мы с Вами встречаемся в этот день на нашей родине накануне дня рождения Мустая Карима, - ответил Тимербулат Каримов. - От лица нашей семьи и Фонда имени Мустая Карима хочу сказать Вам большое спасибо за то, что были с нами в самое тяжёлое время. Ваша поддержка – с нами, мы её очень ценим.
- Уверен, что имя Мустая, его творческое и, самое главное, культурное, нравственное наследие будут большим подспорьем всему тому, что закладывается в республике, всему новому и созидательному, - подчеркнул Тимербулат Каримов.
Тимербулат Каримов также презентовал Радию Хабирову книгу «Мустай. Интервью, которого никогда не было». Впервые она была представлена в июне 2018 года в Москве в рамках Всероссийского книжного фестиваля «Красная площадь».