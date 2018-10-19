Радий Хабиров: Мустай Карим – это невероятная величина в истории нашей страны

Завтра в Уфе пройдет целый ряд мероприятий, посвященных 99-летию народного поэта Мустая Карима. Сегодня глава региона и внук поэта обсудили, как в Башкирии идет подготовка к юбилейным мероприятиям в 2019 году, посвящённым 100-летию со дня рождения классика башкирской литературы.

- Наша судьба так сложилась, что мы вместе с Вами работали, встречались и думали о нашей республике, о её наследии, находясь в Москве, - сказал в ходе встречи глава Башкирии Радий Хабиров. - Мы с Вами всегда обсуждали, что Мустай Карим – это невероятная величина в истории нашей страны, нашего народа. Меня с ним лично связывали очень близкие отношения. Для меня это был Учитель, человек большой нравственной чистоты и красоты.

- Поэтому я очень рад, что мы вместе с Вами, объединив наши усилия, сделаем всё для того, чтобы люди помнили, питались его наследием и продвигали его, - добавил Радий Хабиров.

- Очень знаменательно, что мы с Вами встречаемся в этот день на нашей родине накануне дня рождения Мустая Карима, - ответил Тимербулат Каримов. - От лица нашей семьи и Фонда имени Мустая Карима хочу сказать Вам большое спасибо за то, что были с нами в самое тяжёлое время. Ваша поддержка – с нами, мы её очень ценим.

- Уверен, что имя Мустая, его творческое и, самое главное, культурное, нравственное наследие будут большим подспорьем всему тому, что закладывается в республике, всему новому и созидательному, - подчеркнул Тимербулат Каримов.