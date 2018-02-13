Сотый день рождения Мустая Карима официально отметит вся Россия

Подписано распоряжение Правительства Российской Федерации о праздновании в 2019 году 100-летия со дня рождения Народного поэта Башкортостана Мустая Карима

Правительство Российской Федерации приняло предложение Минкультуры РФ о праздновании в 2019 году 100-летия со дня рождения Народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Соответствующее распоряжение, согласованное с заинтересованными органами исполнительной власти, было подписано 22 декабря 2017 года. Текст документа имеется в распоряжении ИА "Медиакорсеть". В нём содержатся поручения органам исполнительной власти страны и субъектов Российской Федерации.

В частности, Минкультуры РФ поручено в установленный срок разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия со дня рождения Мустая Карима (Мустафы Сафича Каримова).

Минкомсвязи РФ будет отвечать за организацию освещения в государственных СМИ РФ хода подготовки и празднования 100-летия великого поэта.

Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано принять участие в подготовке и проведении общенационального праздника.