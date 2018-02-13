Сотый день рождения Мустая Карима официально отметит вся Россия
Правительство Российской Федерации приняло предложение Минкультуры РФ о праздновании в 2019 году 100-летия со дня рождения Народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Соответствующее распоряжение, согласованное с заинтересованными органами исполнительной власти, было подписано 22 декабря 2017 года. Текст документа имеется в распоряжении ИА "Медиакорсеть". В нём содержатся поручения органам исполнительной власти страны и субъектов Российской Федерации.
В частности, Минкультуры РФ поручено в установленный срок разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия со дня рождения Мустая Карима (Мустафы Сафича Каримова).
Минкомсвязи РФ будет отвечать за организацию освещения в государственных СМИ РФ хода подготовки и празднования 100-летия великого поэта.
Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано принять участие в подготовке и проведении общенационального праздника.
В распоряжении говорится о том, что финансовое обеспечение мероприятий, связанных со 100-летием Мустая Карима, будет осуществляться за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, других заинтересованных субъектов РФ, внебюджетных источников, а также в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных заинтересованным федеральным органам исполнительной власти на соответствующий финансовый год.