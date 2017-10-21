Радость нашего дома: как в Уфе отметили день рождения Мустая Карима

Медиакорсеть публикует фоторепортаж с празднования годовщины выдающегося башкирского поэта.

Накануне в Уфе отметили 98-летие со дня рождения писателя, драматурга, народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Праздничные мероприятия длились на протяжении всего дня. И начались с приземления самолета авиакомпании «Аэрофлот», носящего имя Мустая Карима. Он совершил свой первый регулярный рейс из Москвы в Уфу (№1260), вылетев из аэропорта Шереметьево. Воздушное судно по традиции встретили водной аркой.

- Мы очень признательны национальному авиаперевозчику - компании «Аэрофлот», Министерству транспорта Российской Федерации, Росавиации и всем тем, кто поддержал инициативу Фонда имени Мустая Карима и Литературного института имени А.М.Горького о присвоении новейшему авиалайнеру имени народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Это драгоценный подарок ко дню рождения моего деда, - отметил учредитель Фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов.

Фото: Шамиль Валеев

На церемонию возложения цветов у памятника любимому поэту собрались сотни человек: студенты, школьники, поэты, актеры, общественные деятели, почитатели творчества поэта.

Почетными гостями стали родные поэта дочь Альфия Каримова, сын Ильгиз Каримов, внук Тимербулат Каримов, народный артист России Иосиф Кобзон, народные артисты Башкортостана Гюлли Мубарякова и Аскар Абдразаков, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры РФ Михаил Швыдкой и известный российский поэт Андрей Дементьев.

Кроме того, отдать дань памяти пришли глава Уфы Ирек Ялалов, заместитель премьер-министра правительства РБ Салават Сагитов.

- Нам, уфимцам, повезло быть земляками великого поэта. В нашем городе рождались бессмертные произведения Мустая Карима, которые стали культурным и духовным достоянием всей России, нашли свой путь к сердцам читателей разных поколений. В театрах нашего города состоялись премьеры спектаклей по драматическим произведениям Мустафы Сафича, а в концертных залах Уфы звучали и звучат многочисленные песни, написанные на его слова, – отметил в своем выступлении Ирек Ялалов. – Горожане искренне любят Мустая Карима и его творчество. В свою очередь Мустафа Сафич не скрывал своих чувств в отношении нашего города. Не удивительно, что еще при жизни он стал своеобразным символом Уфы. У Мустая Карима есть небольшая, известная всем любителям его творчества, повесть, которая называется «Радость нашего дома». Так вот, по моему глубокому убеждению, Мустай Карим является радостью нашего общего дома под названием Уфа, Башкортостан.

Ирек Ялалов в завершение своей речи прочел стихотворение Мустая Карима «Птиц выпускаю из своей груди» на русском и башкирском языках.

Поделился воспоминаниями о знакомстве с поэтом народный артист РФ Иосиф Кобзон, чье присутствие вызвало неподдельный интерес у публики и аплодисменты.

- Мне жизнь подарила счастье общения с этим великим гражданином Башкирии, – подчеркнул народный артист Иосиф Кобзон, добавив, что Мустай Карим и его творчество являются радостью дома не только Уфы и Башкортостана, а всей России и мира, радостью для всех, кто читает его произведения. – Сколько мы говорим о странах, народах, и все-таки ассоциируем их с великими именами. Для нас в числе таких неотделимых имен – Мустай Карим.

Воспоминаниями о народном поэте Башкортостана также поделились Михаил Швыдкой и Андрей Дементьев. Гюлли Мубарякова прочла стихотворение Мустая Карима на башкирском языке.

- Уфа для меня - родной город, моя мама училась здесь в медицинском институте во время войны. Мне действительно очень повезло быть с ним знакомым, в последний раз в Уфу я приезжал в 2003 году и мы ходили по городу и Мустай говорил мне, как дорого ему здесь все, как он искренне любит свой город, народ, язык. Видимо, поэтому его так и любили в республике, стране, мире, – он был человеком, влюбленным в свою землю, - рассказал Михаил Швыдкой.

Сразу после окончания церемонии возложения гости переместились к зданию Башкирского государственного университета, где раньше учился Мустафа Сафич. Здесь поэт Андрей Дементьев и Альфия Мустаевна Каримова открыли мемориальную доску, созданную народным художником России Андреем Ковальчуком, автором знаменитой скульптуры Мустая у Дома профсоюзов.

На ней поэт представлен молодым студентом. Салават Сагитов, заместитель премьер-министра Республики Башкортостан, поделился своим философским наблюдением о том, что поэзия, в том числе и Мустая Карима, помогает отвлечься от суетных будней и понять, какое место каждый человек имеет для своей страны, что хорошего и полезного он может для нее сделать.

В университете состоялось открытие творческой мастерской имени Мустая Карима - Центра по изучению башкирского языка и литературы. По замыслу инициаторов проекта Фонда имени Мустая Карима, мастерская должна стать площадкой по изучению башкирского литературного языка, творчества башкирских поэтов, писателей, - как классических, так и современных. Здесь возможно проведение открытых лекций, мастер-классов, пресс-конференций, диспутов.

Ректоры Литературного института имени Максима Горького Алексей Варламов и БашГУ Николай Морозкин выразили желание о тесном сотрудничестве, упомянув о том, что в Литинституте впервые за 20 лет набрали башкирскую группу «мустаевцев».

- Они очень хорошо вписались в нашу общую студенческую жизнь. Главное в вузе – это студенты, было бы очень здорово начать проводить встречи, семинары, литературные конкурсы с целью поддержки молодых талантливых писателей, поэтов, переводчиков как для русскоязычной, так и для башкироязычной аудитории как в Москве, так и в Уфе, - рассказал Варламов.

В завершение общения Михаил Швыдкой поделился своими впечатлениями с нами о том, как прошел его день в башкирской столице.

- Уфа, конечно, очень изменилась, и теперь это не тот город, который я видел на фотографиях своей матери, когда она училась здесь в медицинском, а потом уехала в Киргизию. Нельзя, аморально даже, приезжать сюда на полдня, но даже за этот короткий период времени чувствуешь какую-то особую благодарность этому городу. За то, что здесь жили, учились, творили великие люди. Как говорил Дементьев, - ангелы летают в воздухе. Это чувствуется здесь.