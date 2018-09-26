mkset.ru
ГлавноеВсе новости

По предложению Владимира Путина Госдума изменила возраст выхода на пенсию

26 сентября 2018, 14:37
Теперь мужчины будут работать до 65 лет, а женщины до 60.

Сегодня, 26 сентября, российская Госдума приняла предложенные главой России поправки в законопроект об изменении пенсионной системы. Напомним, что первоначально законопроект был внесен 16 июня текущего года правительством страны. Он предусматривал увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и для женщин до 63 лет.

В этом была определенная несправедливость для женщин: дельта изменений для с существующего возраста выхода на пенсию до нового у них была больше – 8 лет при 5 годах у мужчин.

Не только эта несправедливость, но и сама идея повышения пенсионного возраста вызвала бурю негодования у людей, в том числе и протестные митинги по всей стране. 29 августа президент Путин и выступил с телеобращением, в котором, собственно, и предложил подкорректировать некоторые параметры пенсионных изменений.

Официальный сайт нижней палаты российского парламента сообщает, что голосование было единогласным: 358 депутатом «за», не было никого, кто против или воздержался.

Материалы по теме
Пенсии и пляски: в Уфе сторонники реформы так и не переубедили оппонентовВ Башкирии сообщили о среднем размере пенсииМитинг в Башкирии: «Партия ветеранов России» не согласна с результатами выборов
#Новости#Пенсия#Госдума#Госдума РФ#Пенсионеры#Марат Гареев#Политика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48