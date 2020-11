Пенсионный возраст: Путин вступился за женщин, жителей села и народы Севера

Владимир Путин предложил смягчить параметры новшеств в пенсионной системе.

Сегодня президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам страны. Он изложил свою позицию по законопроекту об изменениях в пенсионной системе, который был принят в первом чтении Госдумой 19 июля. Вначале он обосновал необходимость этих изменений, а потом предложил ряд поправок, которые существенно смягчают первоначальный вариант правительства. Почему повышение пенсионного возраста неизбежно - Демографический провал конца 90-х оказался сопоставим с 1943-м и 1944-м военными годами, - отметил президент. - И сейчас именно это, крайне малочисленное поколение родившихся в 90-е, входит в трудоспособный возраст. В связи с этим ещё больше возрастает нагрузка и на пенсионную систему, ведь она у нас построена в основном на солидарном принципе. То есть пенсионные взносы людей, работающих сегодня, идут на выплаты нынешним пенсионерам, поколению наших родителей. А они, в свою очередь, пока работали, направляли взносы, чтобы выплачивать пенсии поколению наших дедов. Вывод понятен, сокращается трудоспособное население – автоматически снижаются возможности для выплаты и индексации пенсий. А значит, необходимы изменения. - Ещё в 2005 году соотношение работающих граждан, за которых регулярно выплачиваются взносы в Пенсионный фонд, и граждан, получающих страховую пенсию по старости, у нас составляло почти 1,7 к одному, - заметил Владимир Путин. - А в 2019 оно составит уже 1,2 к одному. То есть практически один к одному. И если не предпринимать никаких мер, то мы не сможем сохранить доходы пенсионной системы. А значит, и доходы сегодняшних и будущих пенсионеров. Напротив, они будут неизбежно обесцениваться, снижаться относительно уровня зарплат. - А куда их снижать-то? Пенсии и так сегодня довольно скромные, несоизмеримые тому вкладу, который внесли старшие поколения в развитие страны, - сказал президент. - Мы перед ними в огромном долгу. Как будут расти пенсии - Уже в 2019 году индексация пенсий по старости составит порядка 7 процентов, что в два раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018 года, - сказал Владимир Путин. - В целом, в предстоящие шесть лет мы сможем ежегодно увеличивать пенсию по старости для неработающих пенсионеров в среднем на 1 тысячу рублей. В результате это даст возможность в 2024 году выйти на средний уровень пенсий для неработающих пенсионеров в 20 тысяч рублей в месяц. (Сейчас, напомню, это 14 тысяч 144 рубля). В дальнейшем, уже за горизонтом 2024 года, изменения в пенсионной системе позволят сформировать прочную основу для стабильного ежегодного увеличения страховых пенсий выше инфляции. Обращаю внимание, механизм ежегодного увеличения пенсий должен быть заложен в законопроект по изменениям пенсионной системы. Это нужно сделать уже к его второму чтению в Государственной Думе. Рассматривались ли другие варианты По поручению Владимира Путина правительство просчитало и другие варианты развития пенсионной системы – за счет других источников. Но как выяснилось, альтернативы повышению пенсионного возраста нет. - По оценкам минфина применение повышенной ставки налога, к примеру, в 20 процентов к высоким доходам, может дать, и то не наверняка, порядка 75–120 миллиардов рублей в год, - привел цифры президент страны. - Этих средств, в лучшем случае, хватит на шесть дней. Потому что ежедневная, я хочу это подчеркнуть, ежедневная потребность на выплату пенсий в России составляет 20 миллиардов рублей. - Может быть, следует продолжить наращивать финансирование Пенсионного фонда? За счёт федерального бюджета покрывать его дефицит? - задал вопросы Путин и сам на них ответил. - Уже говорил, что для этого пока есть ресурсы. Они действительно есть. Но посмотрите, какая здесь складывается картина в целом. В текущем году на эти цели мы выделяем из бюджета 3,3 триллиона рублей, из них 1,8 триллиона рублей непосредственно на обеспечение выплаты страховых пенсий. Если предположить, что мы хотим достичь поставленной цели, выйти на среднюю пенсию в 20 тысяч рублей, ничего при этом не меняя, то дефицит Пенсионного фонда увеличился бы в полтора раза, до 5 триллионов рублей. Для сравнения, это больше, чем все расходы на национальную оборону и безопасность страны. Выбрав такое решение, мы рано или поздно разрушим наши финансы, будем вынуждены залезать в долги или печатать ничем не обеспеченные деньги, со всеми вытекающими последствиями: гиперинфляцией и ростом бедности. Какие предложения высказал Путин - Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. То есть предлагается повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин до 60 лет (а не 63, как предлагало правительство). - Надо предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей – на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, всё должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет. - Для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, предлагается установить особую льготу – право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года. - Должны быть предусмотрены дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. На переходный период предлагается считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Владимир Путин считает необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста Он также дал поручение правительству предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста. Плюс утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации. Она должна заработать как можно раньше и финансироваться из федерального бюджета. А если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, добровольно и пока не нашёл новую работу, то и в этом случае предлагается укрепить его социальные гарантии. Предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза – с 4 тысяч 900 рублей, как сейчас, до 11 тысяч 280 рублей с 1 января 2019 года – и установить период такой выплаты в один год. И, наконец, предлагается также закрепить обязанность работодателя ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста 2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты. - Будут учтены особые условия жизни и труда людей. Правительство уже предусмотрело сохранение льгот для шахтёров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий. Владимир Путин предложил сохранить действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера. - Мы должны поддержать и жителей села, - сказал президент. - Уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25-процентной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе. У которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Но вступление этого решения в силу откладывалось. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года. - Президент предложил дать возможность тем, кто начал рано работать, выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учётом заработанного стажа. Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Предлагается на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х. - Будут сохранены на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Имеются в виду льготы по налогам на недвижимость и землю. То есть, как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. Таким образом, ещё до выхода на пенсию они уже не будут платить налог за свой дом, квартиру, садовый участок. Также Владимир Путин отметил, что представители партии «Единая Россия» в региональных законодательных собраниях и руководители субъектов Федерации выступали с инициативами сохранить и все действующие региональные льготы. - Это очень важные для людей вещи, - сказал он. - Такие, как бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств и ряд других. Поддерживаю, безусловно, этот подход. И рассчитываю, что все необходимые решения будут приняты в регионах ещё до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению. Первая реакция: что говорят спикер и депутат башкирского парламента Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев прокомментировал телевизионное обращение президента России Владимира. Он убежден, что этот своевременный шаг снимет напряжение, которое обозначенный вопрос вызвал в обществе. – Точка зрения президента на совершенствование пенсионной реформы перекликается с неоднократно озвученным консолидированным мнением депутатов Государственного Собрания республики: совершенствование пенсионной системы должно быть нацелено исключительно на повышение социального статуса пенсионеров. Необходимо найти решение, которое обеспечит рост пенсий выше уровня инфляции, – подчеркнул Константин Толкачев. - От жителей республики нам поступил ряд предложений, нацеленных на доработку законопроекта о пенсионной системе, - сообщил спикер башкирского парламента. - Они связаны с продолжительностью этапов повышения пенсионного возраста, гарантиями трудоустройства возрастных граждан, особыми условиями выхода на пенсию многодетных матерей, жителей сельской местности, работников «горячих» цехов, чернобыльцев и ряда других категорий граждан. Данные предложения мы передали в Госдуму. – Они практически идентичны тем поправкам к законопроекту, которые озвучил сегодня глава государства, - отметил Толкачев. - Кроме того, Президент призвал снизить планку повышения пенсионного возраста для женщин, увеличить более чем в два раза максимальный размер пособия для безработных граждан предпенсионного возраста, сохранить действующие льготы для пенсионеров и ввести ряд новых, учесть при проведении пенсионной реформы различные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются люди. Именно такое «человеческое измерение» должно лежать в основе рассматриваемого законопроекта. Нужно помнить, что он касается судеб многих миллионов россиян. Но затягивать с пенсионной реформой действительно нельзя. Откладывание проблемы стало бы нечестным по отношению к последующим поколениям, потребовало бы через некоторое время принятия более жестких решений в данной плоскости, уже без всяких переходных периодов. Депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров назвал выступление Путина «очень взвешенным» и выделил из него три главных вывода. - Первое, Путин впервые сам лично честно и открыто обосновал неизбежность повышения пенсионного возраста, если мы хотим сохранить нынешний уровень пенсионного обеспечения и одновременно, дезавуировал свое же обещание не повышать его, данное им на "Прямой линии" в 2005 году, - сказал Рустем Ахмадинуров. - Второе, президент предложил исправить явную несправедливость законопроекта, принятого Госдумой в отношении женщин, предложив сократить повышение пенсионного возраста для них с 8 до 5 лет, - продолжил депутат. - И третье, предложены или поддержаны ряд смягчающих инициатив, из которых я бы выделил возможность досрочного выхода на пенсию работникам со стажем в 37 и 42 года, что может позволить выйти на пенсию сотрудникам, рано начавшим работать в 58 лет - женщинам и 63 – мужчинам, - сказал Ахмадинуров. - Конечно, мне как специалисту социальной сферы, хотелось бы больших послаблений, - отметил он. - Например, с учетом того, что до 65 лет в России доживает лишь около половины мужчин – напрашивается сокращение повышения возраста выхода на пенсию и для мужчин - хотя бы до 63 лет; и больший переходный период для старта реформы - в частности желательно было бы начать повышение пенсионного возраста не с 2019 года, а через 3-5 лет, чтобы люди смогли к ней подготовиться, адаптироваться. Но я надеюсь, что в процессе работы над законопроектом во втором чтении что-то еще можно будет изменить. Но в целом, основные контуры пенсионной реформы уже понятны. Надо будет больше работать, и я надеюсь - дольше жить. Мнение политолога: Протесты будут - В выступлении В. Путина звучала смягчающе-сочувственная риторика и заранее предусмотренные (по принципу «проси больше, получишь нужное») корректировки, - высказал свое мнение политолог Дмитрий Михайличенко. - Выступление свидетельствует о том, что повышение пенсионного возраста состоится, а никакого референдума не будет. - По сути, инициатива вызывала резонанс и рост социального недовольства, однако, видимо, кураторы внутренней политики посчитали его не таким серьезным, чтобы отменять так называемую «реформу», - продолжил он. -Бухгалтерское (по духу и сути) решение повысить пенсионный возраст приведет к росту социального недовольства и отчуждению общества от власти. - Более того, всевозможные поправки («законодательные запреты увольнять сотрудников предпенсионного возраста», «защита матерей» и прочих льготников) только усилят нагрузку на бюджет, что сделает инициативу неэффективной и в экономическом смысле (не говоря уже об уровне доверия власти), - отметил политолог. - Конечно, будут прямые протесты и попытки радикализации, но их масштаб не будет критичным для режима. Важно, что В. Путин станет главным агрегатором социального недовольства и его рейтинг понизится. Выступление В. Путина означает, что далее уже невозможно все валить на Д. Медведева. Поэтому стратегия кремлевских пиарщиков будет корректироваться, - заключил политолог Дмитрий Михайличенко.

