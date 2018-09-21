Учалинский ГОК поручился за своего учредителя на 20 миллиардов рублей

АО «Учалинский ГОК», которое на 97 с лишним процентов принадлежит ООО «УГМК-Холдинг», то есть, свердловскому ООО, по данному кредитному соглашению выступает поручителем. Предел поручительства – 20 миллиардов рублей. То есть, если вдруг что случится, и заемщик не сможет исполнить обязательства по взятому кредиту, половину суммы лимита задолженности банк сможет забрать у «Учалинского ГОКа».