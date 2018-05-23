Администрация Уфы ищет банковский кредит на 555,71 млн рублей
Тендер по отбору кредитного учреждения назначен на 13 июня.
Администрация Уфы объявила о проведении аукциона по отбору банка, который откроет для столичной мэрии невозобновляемую кредитную линию с лимитом 555,71 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Как сообщается в описании лота, данные кредтные средства мэрия планирует привлечь для покрытия дефицита городского бюджета и расчетов по долговым обязательствам.
Стартовая цена торгов определена в 268,41 млн руб. Лот включает обслуживание процентной ставки, которая должна составить от 9,5% до 9,98%, а также прочие расходы.
Примечательно, что по данным издания «Коммерсантъ-Уфа», бюджет башкирской столицы на 2018 год был сформирован как бездефицитный с доходами и расходами в размере по 22,72 млн руб. Долговые обязательства мэрии перед банками по состоянию на 1 мая оценивались в 7,23 млрд руб. Уточняется, что у администрации Уфы имеется задолженность перед семью банками сроком до 2024 года.