Криминальная Башкирия: республика оказалась в лидерах по тяжким преступлениям

Портал правовой информации Генпрокуратуры опубликовал невеселую статистику по различным видам преступлений. По самому тяжкому преступлению – по убийствам и покушениям на убийства – Башкирия среди всех регионов России в лидерах, на шестом месте.
Период статистики – прошедшие 7 месяцев текущего года. Были исследованы три вида убийства: просто убийство (статья 105 УК), убийство матерью новорожденного (106 статья) и убийство в состоянии аффекта (статья 107), а также покушение на эти виды преступлений.
За исследованные 7 месяцев совершено 161 преступление*.
Лидер по этому показателю Московская область – 228 убийств и покушений. На втором месте Свердловская область – 185 преступлений, на третьем месте Иркутская область – 179.
В Приволжском федеральном округе (ПФО) мы явные лидеры в этом печальном рейтинге, в нем выше нас никого из ПФО нет. Из соседей по округу сразу после нас Татарстан – 156 убийств и покушений. Даже в Москве убивают и хотят убить меньше – 152 преступления.
Меньше всего убивают и покушаются на смертный грех в Ненецком автономном округе – 1 (одно) преступление. На втором месте с конца Севастополь – 5 убийств и покушений. На третьем месте с конца – Чукотский автономный округ – 7.
Вообще если смотреть эту статистику, становится и грустно, и страшно: Башкирию вполне можно назвать криминальным регионом. В целом по количеству преступлений особой тяжести, зарегистрированных у нас , республика из всех 85 регионов страны находится на 8 месте: 1721 преступление.
Лидирует по особо тяжким преступлениям Москва – 6011, на втором месте Питер – 3977, на третьем – Челябинская область – 3327 преступлений особой тяжести.
По ПФО по особо тяжким мы тоже в лидерах: выше нас в строчках нет никого. Ближайший сосед по рейтингу - Пермский край, 10 место и 1691 особо тяжкое преступление. Татарстан на 12 месте – 1503 преступления.
Есть еще один вид преступлений, где мы в безусловных лидерах. Правда, это явно не повод для гордости – ну не этим надо гордиться. Так вот, по преступлениям, предусмотренным 285-й статьей УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» Башкирия – первая в стране. У нас зарегистрировано таких преступлений в количестве 149 штук.
На втором месте с большим отрывом от нас Краснодарский край – 93 злоупотребления. На третьем месте Татарстан – 87 преступлений.
У нас не только убивают и злоупотребляют, но и воруют и мошенничают: по преступлениям экономической направленности мы среди всех на 7 месте: 1801 преступление.
На первом месте Москва с большим отрывом – 9528 преступлений, на втором месте Краснодарский край – 2954, на третьем месте Московская область – 2609.
В ПФО по экономическим преступлениям мы также на первом месте. Ближайшие соседи по округу – Татарстан, у них 1628 экономических преступлений, 9 место.
А вот с терроризмом дела у нас обстоят лучше, если можно так выразиться: 19 место и 16 преступлений террористического характера. И в ПФО с этим делом у нас лучше, ну или у соседей хуже: выше нас в рейтинге сразу несколько наших соседей по региону. Лидирует Татария – 33 преступления и 6 место в стране, так же выше нас Пермский край – 27 преступлений и 10 место. Также выше нас в этом плохом рейтинге Самарская область – 17 преступлений и 15 место.
* Данные указаны в абсолютном выражении, то есть, в количестве преступлений. В относительном выражении (например, на сто тысяч населения), места в рейтинге очевидно будут другими.