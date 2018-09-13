Криминальная Башкирия: республика оказалась в лидерах по тяжким преступлениям

А вот с терроризмом дела у нас обстоят лучше, если можно так выразиться: 19 место и 16 преступлений террористического характера. И в ПФО с этим делом у нас лучше, ну или у соседей хуже: выше нас в рейтинге сразу несколько наших соседей по региону. Лидирует Татария – 33 преступления и 6 место в стране, так же выше нас Пермский край – 27 преступлений и 10 место. Также выше нас в этом плохом рейтинге Самарская область – 17 преступлений и 15 место.