Экономические преступления

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Бывшего врио мэра закрытого города в Башкирии осудят за присвоение бюджетных средств
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
12 февраля, 11:15
2019
В Башкирии ОПГ заключено под стражу
22 июня 2019, 04:15
Химия на 30 миллионов: МВД Башкирии завершило расследование дела о махинациях с НДС
6 февраля 2019, 06:17
2018
В Башкирии каждое второе мошенничество совершается в интернете
Сотрудники уголовного розыска республиканского МВД раскрыли более 6 тысяч преступлений.
4 октября 2018, 08:38
Криминальная Башкирия: республика оказалась в лидерах по тяжким преступлениям
13 сентября 2018, 07:56
Башкирия оказалась на 3 месте в ПФО по уровню коррупции
2 мая 2018, 09:20
Чиновники администрации Уфы: «Уголовных дел стало слишком много!»
5 апреля 2018, 10:38

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