Глава Башкирии посетовал на засилье криминала в лесной отрасли

За последний год в лесной отрасли Башкирии произошел рост экономических и коррупционных преступлений.

Сегодня, 7 ноября, в Доме Республики, в Уфе прошло заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. В нем приняли участие руководители правоохранительных органов, профильных министерств и ведомств.

Глава республики Рустэм Хамитов на правах ведущего взял слово и охарактеризовал ситуацию в лесной отрасли как тревожную.

- Порой в понимании людей лес как бы общий, «ничей», растёт не за забором, это не охраняемый склад или магазин. Поэтому, к сожалению, иногда встречается достаточно вольное обращение с лесными ресурсами. Кроме того, недостаточная охраняемость нашего леса, конечно, привлекает криминал, - сообщил Рустэм Хамитов.

По данным статистики, только в этом году было выявлено почти 2 тысячи нарушений лесного законодательства. Каждое седьмое из них связано с незаконной вырубкой лесных насаждений. Ущерб от этого явления превысил 30 млн рублей, было наложено штрафов на общую сумму 8 млн рублей, а вот взыскано только чуть больше половины – 4,2 млн рублей. При этом специалисты считают, что интерес криминала к лесной отрасли растет. И что самое неприятное, в преступные сообщества нередко входят работники лесного хозяйства, которые за взятки покрывают «черных лесорубов».

На этом фоне лучиком света стали данные о том, что объем незаконной рубки в этом году сократился на 12 процентов. С начала года полицейские выявили 350 преступлений в лесопромышленном комплексе, почти наполовину меньше, чем за январь-октябрь прошлого года. При этом возмещена пока лишь четверть – 9,2 млн рублей из 35 млн рублей общей суммы ущерба.

Благодаря затяжным дождям, проблема лесных пожаров в этом году была не столь актуальна, однако недооценивать ее не стоит. В этом году произошло 38 лесных пожаров, при этом подавляющая их часть – 31 – стала результатом неосторожного обращения с огнем, то есть возникла из-за элементарной халатности. Около 500 человек были привлечены к административной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности в лесах. И вот тут у главы региона возникли вопросы.

- Хочу сказать, что нарушения во время противопожарного режима просто вопиющие. Наложенные на них штрафы суммарно превысили 4 млн рублей, хотя сумма штрафа, приведённая к одному человеку – всего лишь 8 тысяч рублей. Убытки могут нанести на десятки, сотни миллионов рублей, а мы штрафуем их на 8 тысяч рублей за то, что они в сухое, пожароопасное время разводят костры, пренебрегают другими мерами предосторожности. Работу по пресечению пожаров, нарушений, по профилактике, конечно, нужно усиливать по всем направлениям, - заявил Рустэм Хамитов.

Прокомментировал он также и «лесную амнистию», объявленную Федеральным законом № 280-ФЗ от 29 июля 2017 года. Данный закон учитывает интересы граждан и организаций, земельные участки которых оказались в составе земель лесного фонда, но при этом фактически используются как земли иных категорий. Как отметил глава Башкирии, такие противоречия должны решаться в пользу собственников участков.

Таких случаев и у нас достаточно. Закон призван устранить противоречия между Государственным лесным реестром и Единым государственным реестром недвижимости в пользу собственников участков.

- Прошу отнестись к этому ответственно. Кроме добросовестных граждан и организаций, положениями Закона могут воспользоваться и мошенники различного уровня, - предостерег он аудиторию, состоявшую из руководителей правоохранительных органов, профильных министерств и ведомств.