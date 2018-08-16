Одну из голодающих дольщиц ЖК «Цветы Башкирии» увезла скорая помощь

Сегодня, 16 августа, поздно вечером одна из участниц голодовки из числа дольщиков ЖК «Цветы Башкирии» была госпитализирована на скорой помощи.
- У Алсу Мухутдиновой резко ухудшилось самочувствие. Мы вызвали скорую помощь, медики сказали, что у нее упал сахар в крови до критической отметки – 2,6, - пояснила Медиакорсети представитель инициативной группы дольщиков Олеся Ефименко. – Алсу госпитализировали.
Алсу стала вторым человеком, который вынужденно вышел из голодовки из-за ухудшения самочувствия. Ранее по настоянию врачей прекратил акцию протеста 18-летний парень. Всего в голодовке намеревались принять участие шесть человек — две женщины и четверо мужчин от 22 до 66 лет.
Напомним, 13 августа дольщики «Цветов Башкирии» возобновили голодовку. О мытарствах обманутых дольщиков ЖК «Цветы Башкирии» Медиакорсеть сообщала много раз. Почти 400 человек с 2014 года не могут дождаться долгожданные квартиры – многие вложили в них свои последние деньги - сбережения, накопленные годами. К несчастью, стройка велась всего лишь год, а еще через год застройщик – ООО «Башстройкомплект» объявил о банкротстве. В итоге, люди, вложившие свои деньги на объект, остались ни с чем.
В октябре 2017 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества на их объекте. В марте 2018 года возмущенные дольщики объявили голодовку, так как следствие никому не предъявило обвинения. Они требовали, чтобы обвинение было предъявлено никому иному, как руководителю ООО «Башстройкомплект» Андрею Абызову. Голодовка прекратилась лишь после того как премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов взял стройку под личный контроль.
Напомним, руководитель ООО «Башстройкомплект» Андрей Абызов баллотируется на пост депутата Государственного собрания – Курултая Башкирии. При этом он входит в число семи кандидатов Госсобрания, у которых есть судимость. Андрей Абызов был осужден за уклонение от уплаты алиментов, при этом его судимость уже погашена.
На днях дольщики получили из Центризбиркома Башкирии разъяснения о том, что при наличии погашенной судимости иных оснований для отказа в регистрации Андрея Абызова в качестве кандидата в депутаты Госсобрания РБ нет.
Медиакорсеть следит за ситуацией.