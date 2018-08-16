Одну из голодающих дольщиц ЖК «Цветы Башкирии» увезла скорая помощь

Напомним, 13 августа дольщики «Цветов Башкирии» возобновили голодовку. О мытарствах обманутых дольщиков ЖК «Цветы Башкирии» Медиакорсеть сообщала много раз. Почти 400 человек с 2014 года не могут дождаться долгожданные квартиры – многие вложили в них свои последние деньги - сбережения, накопленные годами. К несчастью, стройка велась всего лишь год, а еще через год застройщик – ООО «Башстройкомплект» объявил о банкротстве. В итоге, люди, вложившие свои деньги на объект, остались ни с чем.